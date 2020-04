Nick Cave, Joan Jett, U2, Elton John şi Sean Lennon se numără între artiştii care au înregistrat 26 de piese T.Rex pentru un album-tribut care va fi lansat în luna septembrie, potrivit news.ro.

„AngelHeaded Hipster” este un omagiu adus lui Marc Bolan şi T.Rex şi va însoţi documentarul despre liderul trupei britanice. Albumul va fi lansat pe 4 septembrie.

Prima versiune lansată este „Cosmic Dancer” (1971), în interpretarea lui Nick Cave.

Pe album, Kesha cântă „Children of the Revolution”, Joan Jett - „Jeepster”, U2 împreună cu Elton John - „Bang A Gong (Get It On)”, Nena - „Metal Guru”, iar Sean Lennon cu Charlotte Kemp Muhl -„ Mambo Sun”.

Albumul este produs de Hal Willner, care a decedat pe 7 aprilie din cauza Covid-19.

Atât „AngelHeaded Hipster”, cât şi documentarul, intitulat „Children of the Revolution”, sunt realizate de BMG în colaborare cu Trinifold, compania lui Bill Curbishley, managerul The Who şi Robert Plant.

În trailerul documentarului apar Willner şi majoritatea artiştilor incluşi pe album.

T.Rex, în componenţa Marc Bolan, Steve Currie, Mickey Finn şi Bill Legend, a fost selectată pentru a fi inclusă anul acesta în Rock and Roll Hall of Fame, ceremonie care va avea loc în luna noiembrie.

Grupul, unul dintre pionierii stilului glam rock, a activat în perioada 1967 - 1977. A fost înfiinţat de Bolan în Londra, sub numele Tyrannosaurus Rex, sub care au fost lansate patru albume folk. Schimbarea numelui a venit odată cu cea a stilului muzical adoptat. Piese precum „Hot Love", „Get It On", „Telegram Sam", „Metal Guru", „Jeepster”, „20th Century Boy” şi „Children of the Revolution” i-au adus în Marea Britanie o popularitate asemănătoare trupei The Beatles. În 1977, Bolan a murit într-un accident de maşină, la câteva luni după lansarea albumului „Dandy in the Underworld”, al 12-lea al trupei care, apoi, s-a destrămat.