Muzicianul australian Nick Cave va aduce în mai multe ţări din Europa turneul „Conversations”, descris ca un exerciţiu de relaţionare, scrie news.ro.

După concerte susţinute cu casa închisă în Australia şi Noua Zeelandă, turneul în care Cave răspunde întrebărilor fanilor şi interpretează la pian unele dintre cele mai cunoscute piesele ale lui va ajunge în şapte ţări europene.

Seria de concerte programate pentru lunile mai şi iunie va începe în Germania, la Hamburg, pe 13 mai, şi va cuprinde show-uri în Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Olanda, Belgia şi Marea Britanie.

Dintre cele 18 concerte anunţate, Nick Cave va susţine în Regatul Unit nouă.

În prezent, Cave şi trupa lui, Bad Seeds, lucrează la cel de-al 17-lea album, primul după „Skeleton Tree”, lansat în 2016.

Născut pe 22 septembrie 1957, în Australia, Nick Cave este solist, compozitor şi textier. A înfiinţat, în 1983, Nick Cave & The Bad Seeds, care abordează o varietate largă de stiluri muzicale, de la post-punk, blues, pop şi jazz la garage-rock. Muzicianul, care este şi scriitor, poet, scenarist şi, ocazional, actor, abordează în cântecele lui teme precum moartea, religia, iubirea şi violenţa.

A debutat discografic în 1979, în grupul The Boys Next Door, cu „Door, Door”. Împreună cu The Bad Seeds, a lansat până în prezent 16 albume de studio, care se adaugă celor trei împreună cu The Birthday Party, grup în care a activat începând din 1973 timp de un deceniu.