Nick Mason, Judas Priest, Celine Dion şi Hollywood Vampires, între concertele reprogramante pentru 2021 în România

Bateristul Nick Mason, membru fondator Pink Floyd, trupa heavy metal Judas Priest, cântăreaţa canadiană Celine Dion şi supergrupul The Hollywood Vampires se numără între artiştii anunţaţi că vor concerta în România în 2021, potrivit News.ro.

Organizatorii de concerte, nu doar din ţara noastră, sunt optimişti cu privire la derularea evenimentelor anul acesta, însă totul va depinde de evoluţia pandemiei.

Majoritatea celor anunţate pentru 2021 sunt concerte ce ar fi trebuit să aibă loc anul trecut.

Începând cu luna iunie, pe scenele din Bucureşti şi din ţară este aşteptat să urce nume importante ale muzicii, în mare parte artişti care au mai concertat în România.

Concertul pe care Nick Mason, membru fondator şi baterist al trupei Pink Floyd, urma să îl susţină în 2020 la Bucureşti a fost amânat pentru 16 iunie 2021. Evenimentul Nick Mason's Saucerful Of Secrets este parte a „The Echoes Tour” şi va avea loc la Arenele Romane, aşa cum a fost programat iniţial. Alături de el vor fi Gary Kemp (Spandau Ballet) şi Guy Pratt (basist live pentru Pink Floyd, David Gilmour, Michael Jackson, The Smiths, Coverdale - Page, Iggy Pop şi Tom Jones).

Grupul multinaţional Gogol Bordello, cunoscut pentru piese ca „Start Wearing Purple” şi „Wonderlust King”, ar urma să concerteze la Arenele Romane din Bucureşti pe 30 iunie 2021.

Cea de-a patra ediţie a festivalului Neversea este programată să aibă loc între 8 şi 11 iulie 2021, pe o plajă din municipiul Constanţa.

Concertul pe care cântăreaţa americană LP ar fi trebuit să îl susţină în vara lui 2020 la Bucureşti a fost amânat pentru 11 iulie 2021. Evenimentul va avea loc la Arenele Romane.

Trupele Wardruna şi Sabaton vor concerta în luna iulie, la Bucureşti, la fel şi Judas Priest, pe 20 ale lunii. Grupul britanic Judas Priest trebuia să cânte la Arenele Romane în iulie 2020, în cadrul turneului „50 Heavy Metal Years”.

Twenty One Pilots, Gorillaz şi Deftones au fost confirmate drept capete de afiş pentru a opta ediţie a festivalului Electric Castle, care este programată să aibă loc între 14 şi 18 iulie, pe domeniul castelului Banffy (judeţul Cluj).

Concertul pe care grupul american nu metal Slipknot trebuia să îl susţină anul trecut la Bucureşti este programat să aibă loc pe 21 iulie 2021, la Romexpo, în aer liber. Acesta va face parte din turneul mondial „We Are Not Your Kind”, prin care trupa îşi promovează al şaselea album de studio.

Concertul pe care cântăreaţa canadiană Celine Dion urma să îl susţină în iulie 2020 la Bucureşti a fost amânat, la fel ca întreaga serie de show-uri de anul acesta a artistei, pentru 2021. Astfel, pentru moment, este programat ca el să aibă loc pe 25 iulie, pe Arena Naţională.

Rockstadt Extreme Fest este programat să aibă loc, la Râşnov, între 5 şi 8 august, iar în aceeaşi perioadă, la Cluj-Napoca, festivalul Untold, în timp ce o nouă ediţie Summer Well e programată pentru 13 - 15 august..

Supergrupul The Hollywood Vampires, fondat de Alice Cooper, Joe Perry (Aerosmith) şi actorul Johnny Depp, va cânta la Bucureşti la pe 31 august 2021. Acesta va fi al doilea show pe care trupa îl va susţine în Capitală.

În luna septembrie 2020, viceprim-ministrul Raluca Turcan anunţa că Guvernul propunea crearea unei scheme de ajutor de stat pentru industria festivalurilor, urmând să sprijine evenimente precum Untold, Neversea, ARTmania, Electric Castle şi Summer Well.