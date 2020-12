Nicolae Ciucă: Am votat pentru modernizarea Doljului, pentru modernizarea României; îi îndemn pe oameni să vină la vot

Ministrul Apărări, Nicolae Ciucă, a declarat, duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru modernizarea judeţului Dolj şi pentru modernizarea României, potrivit Agerpres.

"La mulţi ani tuturor celor care îşi sărbătoresc astăzi ziua onomastică! Am votat pentru modernizarea judeţului Dolj, pentru modernizarea României, pentru un sistem de educaţie modern, pentru un sistem de sănătate publică care să răspundă nevoilor oamenilor. Am votat pentru infrastructură, pentru că trebuie să legăm Doljul de ţară şi de Europa. Am votat ca tot ceea ce înseamnă responsabilitatea angajamentului într-un astfel de proiect să se întâmple", a spus ministrul Ciucă.

Ministrul Apărării a mai afirmat că procesul de vot este mai sigur decât mersul la magazin şi i-a îndemnat pe cetăţeni să meargă la vot: "Îi îndemn pe doljeni, îi îndemn pe români să iasă la vot pentru că este sigur (n.red. procesul de votare), poate chiar mai sigur decât atunci când mergem la magazin".



Nicolae Ciucă candidează în judeţul Dolj pentru Senat, pe lista PNL, şi a votat la una din secţiile de votare amenajate la Şcoala Gimnazială "Nicolae Romanescu" din Craiova, împreună cu preşedintele PNL Dolj, Ştefan Stoica, şi cu ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe.