Nicolae Ciucă anunță că a rămas perplex: Vasile Dîncu nu i-a spus nimic despre ordonanța prin care crește soldele și pensiile militarilor

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, vineri, că nu s-a discutat subiectul majorării pensiilor şi a soldelor militarilor, după ce ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a semnat un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care se propune actualizarea şi îmbunătăţirea unor serii de prevederi din domeniul salarizării şi asigurării altor drepturi financiare ale personalului din MapN şi din celelalte instituţii din sistemul de apărare.

”Am văzut doar ştirea, nu am discutat acest subiect. Este analiza la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, ceea ce noi am făcut prin măsura de a acorda acea pătrime din ceea ce se cuvenea prin salariu, este tot ce am putut să ne permitem în acest moment”, a spus premierul Ciucă, la Poiana Braşov.

Ministrul apărării naţionale, Vasile Dîncu, a semnat marţi, 24 mai, un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care se propune actualizarea şi îmbunătăţirea unor serii de prevederi din domeniul salarizării şi asigurării altor drepturi financiare ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale şi din celelalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Astfel, se prevede posibilitatea actualizării, începând cu data de 1 iulie 2022, a cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut pentru personalul militar, poliţişti şi poliţiştii de penitenciare. În plus, soldaţii şi gradaţii profesionişti vor avea dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie de până la 50% din solda de funcţie, în condiţii similare cadrelor militare în activitate.