Nicolae Ciucă răspunde atacurilor dure ale lui Crin Antonescu: Relațiile cu PSD și UDMR sunt cât se poate de funcționale

Liderul PNL Nicolae Ciucă răspunde atacurilor dure lansate de fostul președinte al liberalilor Crin Antonescu. Ciucă spune că relația din coaliție e una bună și că actuala alianță cu PSD e necesară pentru stabilitatea țării.

"Ați putut auzi că de fiecare dată am făcut referire la relevanța PNL în interiorul coaliției și la cât de mult apreciem modul de lucru prin care am putut să agreăm toate deciziile pe care le-am luat astfel încât coaliția pentru stabilitatea României să funcționeze. Ea funcționează, nu am avut acele disparități. Există discuții pe principii. Avem nevoie de unitate, să gândim soluțiile prin care să trecem țara prin criză. Relațiile cu PSD și UDMR sunt cât se poate de funcționale, nu avem probleme la nivelul coaliției. Cu înțelepciunea necesară sunt convins că peste doi ani de zile alegătorii vor putea să analizeze și să își decidă votul în funcție de preferințe", a declarat Nicolae Ciucă.