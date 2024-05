Nicolae Ciucă susține că există riscuri, dacă România trimite sistemul Patriot în Ucraina

Ucrainenii au cerut țărilor europene, inclusiv României, să trimită sistemul de apărare Patriot. Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, susține că o astfel de decizie trebuie analizată în CSAT, pentru că implică riscuri și acestea trebuie luate în calcul.

”Aici nu contează părerea personală a cuiva, nici măcar a mea. Este o analiză extrem de complexă, este nevoie de o analiză dezvoltată care să ia în calcul toate riscurile”, a spus Nicolae Ciucă.

Marcel Ciolacu nu ar vrea ca România să trimită sistemul Patriot

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, are reţineri mari ca România să dea un sistem de apărare Patriot Ucrainei, menţionând că nu a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis pe această temă şi că decizia va fi luată în CSAT.

"Suntem trei state cu sistemul Patriot - este Polonia, România şi Germania. Ştim poziţia Germaniei. Domnul Tusk este prim-ministru al Poloniei. La noi, conform Constituţiei, comandantul suprem al armatei este domnul preşedinte Klaus Iohannis. Eu nu am avut o discuţie încă după vizita preşedintelui în Statele Unite. Am avut discuţii cu ministrul Apărării. Domnul ministru al Apărării are reţineri mari să dăm acest sistem, unul dintre sisteme să-l dăm în Ucraina", a afirmat Marcel Ciolacu, duminică, la Antena 3.

El a spus că decizia se va lua în CSAT, împreună cu preşedintele României.