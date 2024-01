Nicolae Ciucă vede ca fiind 'mobilizator' faptul că AUR stă mai bine în unele sondaje decât PNL

Preşedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciucă, a afirmat, marţi, întrebat în legătură cu faptul că AUR este cotat în unele sondaje la procente egale sau mai mari decât PNL, că acest lucru este "mobilizator" pentru liberali, care trebuie să le explice oamenilor ce au făcut şi să recunoască ce nu au făcut bine, cu riscul de a-şi pune "cenuşă în cap", scrie Agerpres.

"Este mobilizator pentru noi că trebuie să ieşim şi să fim mai aproape de oameni, să le explicăm oamenilor ce am făcut, să recunoaştem ce n-am făcut, cu riscul, cum zice românul, să ne punem cenuşă în cap. Da, ceea ce n-am făcut sau nu am făcut bine trebuie să recunoaştem. Oamenii vor aprecia această onestitate şi sinceritate. Noi avem ce să le spunem oamenilor că am făcut. Ceilalţi ce le spun că au făcut? Cu ce pot să vină în faţa lor? Bune sau rele. Discutăm doar de învrăjbire, de arătat cu degetul către cineva că a greşit sau mai ştiu eu ce", a spus Ciucă, la Antena 3 CNN.

AUR, instrument de propagandă rus?

Întrebat dacă AUR este un partid care ar avea legătură cu Rusia, Ciucă a răspuns: "În acest moment nu avem astfel de dovezi şi nu vreau să speculez".

"În acelaşi timp, ţinând cont de toate aceste chestiuni, probabil că sunt instituţii parlamentare, instituţii ale statului care trebuie să facă dovada a ceea ce înseamnă sprijinul din afară pentru formaţiuni care nu fac altceva decât să învrăjbească şi să ridice la revoltă populaţia ţării. Eu cred că orice manifestare extremistă, orice manifestare populistă nu face altceva decât să îngreuneze şi mai mult situaţia în care ne găsim, să genereze temere şi neîncredere la nivelul cetăţenilor, care oricum sunt bombardaţi cu o serie întreagă de informaţii pe care oamenii de bună credinţă nu au capacitatea să le analizeze, probabil că le asigură credibilitate de la prima citire", a adăugat liderul PNL.