Nicolae Robu face un PAS ÎN SPATE - S-a răzgândit cu privire la eșecul PNL la europarlamentare

Preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, ca partidul din care face parte are toate şansele să câştige alegerile europarlamentare, însă pentru aceasta trebuie îndeplinite două condiţii: fie se vor regăsi pe liste personalităţi, fie oameni ”care au muncit în partid”, conform News.ro.

Într-o postare de duminică pe pagina sa de socializare, preşedintele PNL Timiş Nicolae Robu spune că PNL are toate şansele să câştige alegerile europarlamentare, însă pentru asta nu trebuie să greşească la întocmirea listelor cu candidaţi.

”În opinia mea, Partidul Naţional Liberal are toate şansele să câştige alegerile europarlamentare! Pentru asta, însă, el trebuie să nu greşească la întocmirea listelor! Şi în ce sens să nu greşească? Păi unul din marile atuuri ale PNL este că are structuri în absolut toate unităţile administrativ-teritoriale ale ţării, ceea ce numai PSD mai are. Iar aceste structuri contează enorm în cazul alegerilor pur politice, cum sunt europarlamentarele”, a scris Nicolae Robu.

Liderul PNL Timiş mai spune că sunt două situaţii care ar trebui luate în calcul la întocmirea listei cu candidaţi. Prima este ca pe această listă să se regăsească personalităţi cu scor peste cel al partidului, iar a doua ”dacă pe listă nu sunt personalităţi locomotivă, dar sunt oameni agreaţi în partid, oameni care au muncit în partid, au dus lupte - pentru că a face politică nu-i deloc uşor, cum cred unii! -, au dedicat timp din viaţa lor, şi-au asumat riscuri şi, se subînţelege, au calităţile necesare pt a onora funcţia la care aspiră, în speţă pentru a reprezenta ţara competent şi loial, altfel spus, oameni asupra cărora există percepţia că merită să fie acolo, că li se cuvine să fie acolo, că sunt oameni ai partidului şi nu culegători conjuncturali de roade ale muncii altora şi ale brand-ului partidului, el însuşi construit cu muncă şi sacrificii”.

Robu mai spune că PNL are un scor de 27% în sondaje şi niciun lider al acestui partid nu are un scor apropiat de cel al partidului.

”PNL are, în sondaje, 27%. NIMENI din PNL şi nici măcar dintre simpatizanţii PNL nu are un scor măcar apropiat de acesta! Deci, noi trebuie să mergem pe situaţia (2) de mai sus. Dacă o facem, partidul va fi mobilizat în toate structurile sale şi eu am convingerea că, pe cale de consecinţă, va câştiga, având în vedere şi degringolada din PSD, disensiunile interne, dezertările fără precedent şi imaginea publică proastă şi din ce în ce mai proastă a PSD”, a mai scris Robu.

Alegerile europarlamentare urmează să aibă loc în luna mai.