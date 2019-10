Nicușor Dan explică cum a ajuns să se judece cu cetățenii din Capitală: acestea sunt cele două cauze

Candidat la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, a ajuns să se judece inclusiv cu cetățenii din București, într-un dosar în care el contestă autorizația dată de Primăria Sectorului 2 pentru construcția unui bloc. Nicușor Dan explică faptul că el nu a dat în judecată cetățenii, ci aceștia au fost cooptați ca parte în proces de către judecătorul cauzei pentru că aceștia sunt direct interesați.

”Un site obscur a publicat un articol "Nicușor Dan dă în judecată cetățenii". Articolul a fost preluat ca atare de mai multe entități media. Cu excepția notabilă a site-ului B1.ro, nu mi s-a cerut un punct de vedere. Adevărul este următorul.

În 2013 am atacat în instanță autorizația de construire pentru imobilul din Maria Rosetti 38. La momentul acțiunii Inspectoratul de Stat în Construcții se pronunțase pe faptul că autorizația este ilegală. În esență, clădirea veche se demolase fără avizul Ministerului Culturii, deși era în zonă protejată, iar blocul nou are P+9 etaje deși Planul Urbanistic General prevede P+4 etaje. Am chemat în judecată emitentul, Primarul Sectorului 2, și proprietarul terenului, o firmă.