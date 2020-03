Nicușor Dan CONFIRMĂ tensiunile MAJORE dintre USR și PLUS: E general uman ca oamenii să se considere mai buni decât ceilalţi

Deputatul independent Nicuşor Dan, susţinut de USR şi PNL pentru Primăria Capitalei, a declarat că nu are ce să îşi reproşeze în privinţa modului în care s-au desfăşurat negocierile în vederea stabilirii unui candidat unic al Opoziţiei şi a apreciat că acest lucru nu a sporit tensiunile dintre USR şi PLUS, conform Agerpres.

"Există tensiuni fireşti între USR şi PLUS. Sunt partide de oameni nou intraţi în politică, oameni care, fiecare dintre ei, crede că poate să schimbe în zona lui de competenţă. E firesc, e general uman ca oamenii să se considere mai buni decât ceilalţi. Sunt tensiuni inerente în relaţia dintre multe organizaţii USR şi PLUS din ţară. Ce s-a întâmplat la Bucureşti nu cred că a sporit această tensiune, pentru că eu nu am acţionat în numele USR, ci am acţionat în calitatea mea de candidat independent. (...) Nu (am ce să îmi reproşez, n.r.). Tot ce am făcut, am făcut absolut transparent şi anunţat public de acum un an de zile", a declarat Nicuşor Dan la RFI.

Întrebat cum va încerca să detensioneze situaţia din Alianţa USR PLUS, el a spus că se va întâlni "ori de câte ori este nevoie cu toată lumea". Dan a declarat că este importantă armonizarea programelor partidelor de opoziţie.

"Am făcut ceea ce am spus, în sensul că am spus că sunt un independent, că cer susţinerea partidelor de opoziţie şi că negociez pentru asta cu partidele de opoziţie, ceea ce am şi făcut. Nu poţi să faci negocieri la televizor. Ştia toată lumea că discut şi cu USR şi cu PLUS şi cu PNL şi cu PMP şi în cele din urmă am obţinut susţinerea lor. (...) Noi am făcut un pas important, am ales candidatul unic al Opoziţiei, dar acum trebuie să mai armonizăm programele cu care mergem, să vedem că consilierii generali, care vor avea majoritatea, vor vorbi aceeaşi limbă şi vor urmări aceleaşi obiective. Mai sunt lucruri de făcut şi eu sunt disponibil să stau de vorbă cu toată lumea", a spus Nicuşor Dan.

În ce priveşte retragerea lui Vlad Voiculescu din cursa pentru Primăria Capitalei, Nicuşor Dan a apreciat că acesta "a dat dovadă de responsabilitate" şi "a pus înaintea aspiraţiilor personale binele comun", astfel încât să existe un candidat unic al Opoziţiei. El a menţionat că a avut o întâlnire cu Vlad Voiculescu în aceeaşi zi în care a fost făcut anunţul PNL.

"Am vorbit în aceeaşi zi şi o să mai vorbim, fără îndoială. O să mai vorbim şi în calitatea lui de om care se implică în Bucureşti şi în calitatea lui de preşedinte al PLUS Bucureşti. (...) Era o discuţie pe care o programasem cu mai mult timp înainte. În momentul în care o programasem nu ştiam că o să vină acest anunţ al PNL. După ce anunţul PNL a venit, parametrii iniţiali ai discuţiei nu mai erau de actualitate şi atunci a fost o întâlnire de politeţe, în care fiecare dintre noi a spus că acum trebuie să analizăm şi, în cazul lui, trebuie să vorbească şi cu partidul, pentru direcţia ulterioară", a declarat Nicuşor Dan.