Nicușor Dan face mișto de bucureștenii care se plâng că au 19 grade în casă: 'Sunt ţări europene în care asta e o normalitate'

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat luni seara că în 15-20% dintre blocurile bucureştene furnizarea agentului termic se realizează sub parametri şi că Termoenergetica a decis să nu crească presiunea, pentru a nu risca apariţia unei avarii, potrivit Agerpres.

"Cu cât e presiunea mai mare, cu atât riscul de a avea o avarie e mai mare, pentru că e o presiune pe o reţea care este ciur. Dacă apare o avarie, o să ai 5-10-15 blocuri care nu o să aibă apă caldă o zi, o zi şi jumătate, două. Şi atunci, într-o zi foarte friguroasă cum este cea de azi, nu îţi permiţi acest risc. Şi atunci, mai bine dai mai puţin, ca să nu ai riscul să produci o avarie. (...) Între 15-20% din blocuri (au furnizare sub parametri, n.r.). (...) Am fi avut două alternative. Unu: să dăm la foarte mulţi 22 de grade, cu riscul să apară o avarie şi unii să aibă 10 grade sau să dăm unei părţi din Bucureşti 19 grade", a spus Nicuşor Dan la Digi24.

Citește și: Raluca Turcan iese la rampă: ‘Există voci care au opinii diferite față de vocea președintelui PNL’

Întrebat cum comentează declaraţiile unei bucureştence din Calea Victoriei care spune că din 12 ianuarie are "doar 19 grade în casă", Nicuşor a susţinut că în unele ţări europene o astfel de temperatură reprezintă o normalitate. Pe de altă parte, a dat asigurări că bucureştenii vor plăti doar pentru consumul real de energie calorică.

"Să ştiţi că sunt ţări europene în care asta e o normalitate, să ai 19 grade. (...) Lumea s-a obişnuit undeva la 22 (în Bucureşti, n.r.). (...) Fiecare din blocurile de locuinţe care sunt alimentate din sistemul centralizat are contor care măsoară exact căldura pe care o primesc. Dacă primesc căldură mai puţină vor plăti mai puţin. (...) Am primit asigurări de la Termoenergetica potrivit cărora se plăteşte exact cât este consumul de energie calorică", a precizat Nicuşor Dan.

Citește și: Directivă de ultimă oră a ministrului Lucian Bode! Și-a trimis Corpul de Control la verificări!

Edilul general a mai menţionat că starea sistemului de termoficare este "consecinţa unor ani în care nu s-a făcut nimic". El a reamintit că în timpul mandatului său a fost semnat un contract pentru 300 de milioane de euro, fonduri europene, în vederea reabilitării reţelei de termoficare, dar şi că PMB intenţionează să preia ELCEN. Totodată, a spus că primăria intenţionează să lanseze licitaţii, astfel încât în această vară mai mulţi constructori să lucreze la reabilitarea reţelei de termoficare.

"Suntem în momentul cel mai de jos al sistemului de termoficare din Bucureşti. Este consecinţa unor ani în care nu s-a făcut nimic, nu s-au alocat bani şi, mai ales, nu s-au făcut investiţii în schimbarea reţelei. (...) Ce pot eu să promit este că iarna viitoare va fi mai bine, peste încă o iarnă va fi mult mai bine şi o să stabilizăm sistemul acesta. (...) Probabil că aceste zile, cum este ziua de azi şi probabil următoarele două-trei, sunt cele mai friguroase zile din această iarnă", a declarat Nicuşor Dan.

Ulterior, într-o postare pe Facebook, edilul a dorit să ofere lămuriri în legătură cu afirmaţiile făcute la Digi24.

"Pentru că au început să apară interpretări la o replică pe care am dat-o în seara asta la Digi24, vreau să precizez. Am spus că sunt ţări în care temperatura de 19 grade în casă este normală, dar nu am spus că e normal să ai 19 grade în casă, la Bucureşti. Un sistem de încălzire normal e un sistem în care fiecare are în casă ce temperatură vrea şi plăteşte proporţional. Toate acţiunile mele din aceste două luni şi jumătate de mandat au urmărit ca, pe termen mediu şi lung, să avem un astfel de sistem", a scris el.