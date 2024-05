Nicușor Dan, gest provocator în campanie - Primarul organizează conferință de presă în fața sediului PNL

Primarul General, Nicușor Dan, va susține o conferință de presă, joi, 23 mai, începând cu ora 13.00, pe strada Modrogan nr. 1, anunță echipa de campania e edilului. Tema conferinței va fi urbanismul.

Alegerea locului în care este organizată conferință are o multiplă semnificație. La adresa respectivă se află chiar sediul PNL, partid care l-a susținut pe Nicușor Dan în 2020, dar care acum l-a aruncat în cursă pe Sebastian Burduja. Ministrul Energiei și-a construit o campanie în care cele mai multe atacuri sunt la adresa lui Nicușor Dan, având în vedere electoratul comun pe care se bat cei doi candidați.

Sediul PNL, vila Filipescu-Brâncoveanu, are aproape 2.000 mp, cu tot cu dependințe. Conacul, construit de familia boierilor Filipești în prima parte a secolului al XX-lea, are o curte, plus grădină, de peste 20.000 mp. Clădirea a făcut obiectul unor litigii în ultimii ani, instanța oprind lucrări de construcție în incintă.

Și din punct de vedere istoric zona este încărcată de semnificație urbanistică. Aleea Modrogan face parte din Parcelarea Filipescu. Apărută la începutul secolului XX, sub numele unora dintre cei mai bogaţi oameni ai vremurilor şi semnătura unor arhitecţi de primă mărime, parcelarea Filipescu a reprezentat, potrivit istoricilor, cea mai importantă iniţiativă antebelică ce a contribuit la extinderea oraşului Bucureşti.

Urbanismul a devenit una dintre principalele teme de campanie, primarul Nicușor Dan susținând că luptă pentru protejarea patromoniului Capitalei și a spațiilor verzi de „rechinii imobiliari”. Pe de altă parte, adversații săi îl acuză că a blocat investițiile imobiliare în București. În lipsa unui plan urganistic general actualizat, în București există mai multe „PUZ-uri coordonatoare” de sector, care au fost însă suspendate.