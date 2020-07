Nicușor Dan, reacție siropoasă după ce aflat că mama lui Victor Ponta vrea să îl voteze: 'Am multă apreciere pentru domnia sa'

Nicuşor Dan a dezvăluit că s-a întâlnit, în urmă cu un an, întâmplător prin Parlament cu Victor Ponta, iar fostul premier i-a spus că mama sa l-ar vota la Primăria Capitalei, deoarece consideră că a fost singurul care i-a ajutat pe oamenii din zona în care locuieşte, atunci când nişte investitori au vrut să defrişeze un spaţiu verde. Candidatul unic al dreptei la PMB a mai spus că are multă apreciere faţă de mama lui Victor Ponta pe care a văzut-o în apariţii televizate.

„În primul rând, am o mare apreciere pentru mama lui Victor Ponta pe care am văzut-o în câteva apariţii televizate, în urmă cu câţiva ani şi este o persoană cu personalitate şi am o apreciere pentru domnia sa. În al doilea rând, în urmă cu vreun an. Întâmplător m-am întâlnit cu Victor Ponta pe holurile Parlamentului şi mi-a spus că mama lui o să mă voteze pentru că ai fost singurul care consideră că i-ai ajutat pe locuitorii din zona aia, când investitorii au vrut să defrişeze un spaţiu verde, deci informaţia este reală”, a afirmat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă susţinută miercuri la o grădiniţă din Capitală, întrebat despre subiect, conform news.ro.

În opinia sa, sunt multe femei din Capitală care sunt nemulţumite de ceea ce se întâmplă cu Bucureştiul, pentru că femeile sunt mult mai sensibile la condiţiile de viaţă, din cauza instinctului matern.

„Eu cred că multe femei din Bucureşti sunt în categoria aceasta de oameni nemulţumiţi de ce se întâmplă în Bucureşti, pentru că femeile având instinctul matern, sunt mult mai sensibile la ce înseamnă condiţii de viaţă, la poluare, la infrastructura şcolară, ce înseamnă să ai un copil care învaţă în schimbul trei în şcoală şi nu învaţă de dimineaţă şi mulţumesc pentru acest vot potenţial şi sunt sigur că multe femei vor veni în spre programul meu”, a conchis Nicuşor Dan.