Nicușor Dan s-a dus după 2 ore și jumătate la USR-PLUS: doar Ludovic Orban a rămas 'prieten', Barna este doar liderul USR

Nicușor Dan a câtigat Primăria Capitalei, iar gesturile de după victorie arată o delimitare destul de clară. Nicușor Dan s-a dus prima dată la PNL și l-a numit pe Ludovic Orban ”prietenul meu”.

La 2 ore și jumătate distanță, Nicușor Dan a mers și la USR-PLUS, acolo unde Dan Barna a rămas doar liderul USR, nu ”prieten”, la fel ca Ludovic Orban.

”Am câștigat împreună PNL-USR-PLUS, am câștigat Primăria Capitalei, am câștigat 3 sau 4 primării de sector, am câștigat majoritatea în toate consiliile generale. Mulțumesc încă o dată partenerilor din USR-PLUS.”, a spus Nicușor Dan.