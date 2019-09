Noi detalii despre accidentul în care Mario Iorgulescu a ucis un tânăr tată: Ce a făcut băiatul șefului de la LPF, după ce a ieșit din mașină

Mama tânărului de 25 de ani, mort în accidentul provocat de Mario Iorgulescu, susține că fiul lui Gino Iorgulescu drogat și băut atunci când a provocat accidentul în care a murit fiul său

„Acest băiat mi-a ucis copilul. S-a dat jos din mașină, a căzut în genunchi și l-au ridicat doi băieți. Băiatul ăsta era conștient! Băieții care l-au văzut cred că, drogat nu pot să spun exact, dar băut era sigur”, a declarat mama lui Mario, potrivit a1.ro.

Tatăl tânărului mort a dat detalii despre accident.

„Mario Iorgulescu venea de la Târgovişte cu o viteza aproape de 300km/h, în momentul impactului persoana care au ajuns primii au zis ca acum era blocat la 245 km/h. Şoferul se spune ca era baut, drogat la viteza aia nu stiu ce om poate sa conduca decat un om care nu e intreg la minte probabil. Fiul meu se apropia de semafor, semaforul era rosu, iar el era in oprire in aproapierea semaforului. În urma lui la 100 de metri era o alta masina care a vazut impactul real, unii din prietenii lui in spate.

Mi-au trebuit două ore să merg să-l văd. Mi-a fost frică să merg să-l văd. Nu ştiam cum arată după acel impact” a declarat tată tânărului decedat.