Noile înregistrări audio publicate de Dragoş Pătraru - Doina Gradea au stârnit reacții: “jos pălăria!” Pentru el, nu pentru ea!”

Doina Gradea, preşedintele-director general al SRTv, îi numeşte “haită” pe cei care lucrează la departamentul Ştiri din TVR şi îi povesteşte lui Dragoş Pătraru, într-o înregistrare audio pe care el a publicat-o vineri, despre un jurnalist acreditat la Guvern care a cerut un punct de vedere Comisiei Europene despre Legile Justiţiei din România. Şefa TVR punctează în discuţie momentul când l-a dat afară pe Mîndruţă de la Pro TV. La rândul lui, Lucian Mîndruţă explică episodul, informează news.ro.

“Problema e, când ţi-e lumea mai dragă fac ăştia câte una. Aştia de la Ştiri. E o haită acolo... să-mi bag p.... Unu care e liber astăzi şi care acum e în concediu şi care e acreditat la Guvern, un băiat „senzaţie”. Fii atent, este în concediu astăzi, stă la căpătâiul mamei care este bolnavă, la 10.40 a trimis un email la Comisia Europeană - am citit textul emailului, m-am c... pe mine - că îmi aduc aminte pe vremuri că l-am dat afară pe Mîndruţă fix de la chestie de-asta de la Pro TV, pe Mîndruţă - ...email care spune aşa: „Vreau un punct de vedere al Comisiei Europene despre Legile Justiţiei din ţara mea, sunt jurnalist la televiziunea publică, despre cum vi se par Legile Justiţiei din ţara mea, ca să înţeleg care-i mersul ţării mele, şi am deadline la şefi până la ora 14.00. Fii atent, nu apare ştirea pe post, asta s-a întâmplat astăzi, şi preiau ştiripesurse.ro textul comunicatului de la Comisia Europeană. Nici nu am stat să văd ce zice Comisia Europeană, a dat un răspuns standard, pe urmă m-am uitat. El nu era la serviciu astăzi, nu s-a consultat cu niciun şef, el e acreditat la Guvern, deci legile sunt la Parlament, şeful de pe Politic nu ştie, EOD-ul nu ştie, producătorul executiv nu ştie, producătorul general nu ştie. În schimb, preia stiripesurse.ro, citând TVR-ul care nu a dat ştirea”, se arată indignată şefa TVR într-o nouă înregistrare audio făcută publică de HotNews.

Lucian Mîndruţă a precizat câteva aspecte în legătură cu declaraţia Doinei Gradea care îl privesc, pe pagina de Facebook.

“Constat că nostalgia de a-l “da afară pe Mîndruţă” e încă puternică la unii. S-a întâmplat prin 2000, în campanie, când i-am scris lui Bryan Adams că nu face bine să se asocieze cu campania PSD din vremea aia. Mailul meu a ajuns imediat la ei, care au cerut socoteală. Pentru a o aduce pe Doina la dimensiuni mai normale, precizez că pedeapsa mea din vremea aia a fost o suspendare de vreo două săptămâni de pe post (de fapt, de la emisiunea electorală), timp în care am rămas director la Ziarul Financiar şi am continuat să fac emisiunea cu Brucan. Încă vreo 3 ani...). Nu mai sunt în relaţii cu Sârbu, da’ n-am să-l înjur niciodată. Mai ales că, în acest caz, a făcut tot ce a putut să îi dea satisfacţie lui Adrian Năstase - sau cui era ofticat - şi în acelaşi timp să mă păstreze în echipă. Asta e de spus, precum şi un târziu “jos pălăria!” Pentru el, nu pentru ea!”.

De Ziua Mondială a Libertăţii Presei, pe 3 mai, Dragoş Pătraru, realizatorul emisiunii "Starea naţiei" de la TVR 1, a făcut publice înregistrări audio dintr-o anchetă întreprinsă de-a lungul a şapte luni.