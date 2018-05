Ministrul Apărării anunță un proiect URIAȘ în România: se revitalizează o companie importantă

Aerostar ar putea deveni un hub regional de furnizare de servicii de mentenanţă pentru aeronave, a declarat, vineri, la Bacău, ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, informează Agerpres.

Aflat într-o vizită la sediul societăţii, Fifor a precizat că Armata Română are în derulare mai multe programe cu Aerostar, iar colaborarea va continua şi pentru cele 36 de aeronave F16 ce urmează să fie achiziţionate în perioada următoare.



"Cert este că pentru câteva programe majore de înzestrare a Armatei Române vom colabora fără niciun fel de dubiu cu Aerostar Bacău. Aici se va face mentenanţa pentru avioanele F16 pe care Forţele Aeriene Române le au în dotare. Cei de la Aerostar Bacău sunt într-o fază foarte avansată de negociere cu Lockheed Martin atât pentru F16 dar mai ales pentru sistemele Hymers. De asemenea, în faza foarte avansată de negociere cu Raytheon pentru programele referitoare la sistemele de rachete Patriot. Eu cred că acesta este doar începutul. Armata Română îşi propune ca în perioada următoare să achiziţioneze încă 36 de avioane F16, astfel încât Forţele Aeriene să fie complet dotate cu aeronavele necesare. Întreţinerea programului de mentenanţă pentru F16 se va face aici, la Aerostar. Intenţionăm ca Aerostar să fie un hub regional pentru tot ce înseamnă partea aceasta de aeronautică", a declarat Mihai Fifor.



Potrivit acestuia, subiectul a fost discutat şi cu omologul său din Croaţia.



"Am discutat în repetate rânduri cu omologul meu din Croaţia, ţară care la rândul său cumpără F16 şi caută un furnizor de servicii de mentenanţă pentru aeronavele sale. De ce nu, discutăm şi cu celelalte ţări din regiune pentru că, aşa cum am spus-o întotdeauna, şi prin programul de guvernare, România că îşi doreşte să devină un hub pentru industria de apărare", a spus Fifor.



Ministrul Apărării Naţionale a precizat, în ceea ce priveşte achiziţia celor 36 de avioane F16, că sunt în analiză mai multe oferte dar că procedura de cumpărare a aeronavelor va dura câţiva ani.



"Aştepăm să se închidă perioada de ofertare pentru că a fost firesc să consultăm mai multe surse. Am fost acum circa o lună în Israel, unde avem discuţii avansate. Am primit oferte şi din Grecia şi Portugalia. Vom alege cele mai bune aeronave, cele care sunt compatibile cu nevoile Forţelor Aeriene. În foarte scurt timp, o delegaţie de la Forţele Aeriene va face o deplasare în Israel pentru a vedea aeronavele ofertate de colegii de acolo. Sper ca în cel mai scurt timp să putem avea o concluzie pentru achiziţionarea acestor aeronave. Nu vă imaginaţi că aeronavele vor fi cumpărate mâine. Este un program care se va derula pe câţiva ani, aşa cum se va derula şi partea de mentenanţă, de aducere la zi a acestei tehnici", a mai spus ministrul Apărării.



Ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, s-a declarat încântat că România este interesată de sisteme de apărare americane şi a reiterat declaraţia preşedintelui Donald Trump, că ţara noastră este un model pentru statele membre NATO, după ce a alocat 2% din PIB pentru apărare.



"Aerostar pare să fie un partener promiţător pentru companiile americane din domeniul apărării", a declarat Hans Klemm.



Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, şi ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, au vizitat, vineri, societatea Aerostar, la invitaţia vicepreşedintelui Camerei Deputaţilor, Gabriel Vlase şi a senatorului Dragoş Benea.