Noi restricții în Capitală, analizate de Cîțu, Arafat și primarii de sectoare: Limitarea circulației de la ora 18.00 în weekend, printre propuneri

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), a declarat luni, la Antena 3, după o discuție între premierul Florin Cîțu, șeful DSU Raed Arafat și cei 7 edili bucureșteni, cu privire la situația epidemiologică din Capitală, că deși carantina dă rezultate în încetinirea răspândirii virusului, totuși în Capitală „populația a cam obosit” și astfel că „ceea ce avem de facut nu e sa luam masuri suplimentare ci ca aplicam, sa le intarim pe cele deja existente”. „In aceasta logica au avut loc azi discutiile si cel mai probabil in aceasta directie vom merge”, a indica primarul. Legat de o eventuală carantinare de weekend a Capitalei, el a răspuns: „Eu nu-mi aduc aminte foarte clar si distinct ca cineva a zis ca vom carantina Bucurestiul in weekend si am fost foarte atent la discutii”.

Pe de altă parte, a precizat primarul Sectorului 6, s-a discutat despre limitarea numărului de persoane care pot intra in spatiile comerciale precum mall-uri, magazine, piete: „S-a discutat ca in mall-uri oamenii se imbulzesc pentru ca a fost si frig afara, si ca sa aiba acces in centrele comerciale un numar mai mic de oameni, Nu s-a luat o decizie, au fost discutii exploratorii legat de ce am putea face sa nu intram in carantină”.

Primarul Sectorului, Daniel Băluță, a adăugat, la Antena 3, că discuțiile s-au axat pe măsurile care pot fi luate pentru evitarea carantinării Capitalei.

Limitarea circulației în București după ora 18.00 în weekend și închiderea mall-urilor la aceeași oră este altă variantă aflate în discuție, a spus Băluță.