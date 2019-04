Noi sezoane ale serialelor 'The Rain', 'Easy' şi 'Lucifer' vor fi disponibile pe Netflix din luna mai

Noi sezoane ale serialelor „The Rain”, „Easy” şi Lucifer”, lungmetraje cu Casey Affleck şi Brad Pitt se regăsesc între producţiile ce vor fi disponibile pe Netflix din luna mai, potrivit news.ro.

Al patrulea sezon al serialului „Lucifer” va avea premiera pe 8 mai, sezonul trei al „Easy”, pe 10 mai, iar al doilea sezon din „The Rain”, pe 17 mai.

„La fix!/ Nailed It!” va reveni cu al treilea sezon pe 17 mai, iar show-ul de satiră „Fii patriot/ Patriot Act” al lui Hasan Minhaj, ajuns la al treilea volum, va fi disponibil din 12 mai.

Serialul „Nu mai exişti pentru mine/ Dead to Me”, cu Christina Applegate în rol principal, va fi lansat pe 3 mai.

Între lungmetrajele care vor putea fi vizionate pe Netflix de la 1 mai se numără „A Dog's Purpose” (2017), cu Dennis Quaid, „Bad Boys II” (2003), cu Martin Lawrence şi Wills Smith, „Manchester by the Sea” (2016), cu Casey Affleck şi Michelle Williams, şi „The Curious Case of Benjamin Button” (2008), cu Brad Pitt şi Cate Blanchett, şi animaţia „The Boss Baby”.