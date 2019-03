Noile modificări făcute de Tudorel Toader la OUG contestată de magistrați în stradă - Cum arată noua ordonanță de urgență

Tudorel Toader a transmis, astazi, Consiliului Superior al Magistraturii un proiect de modificare a OUG 7, ordonanta care a scos in strada mii de magistrati. Documentul a fost transmis instantelor si parchetelor, iar saptamana viitoare CSM va da un aviz, negativ sau pozitiv.

Ce prevede noul proiect de OUG:

Art I - Legea 303/2004 se modifica astfel:

1. Alineatul 1 al art 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Procurorul general al PÎCCJ, prim-adjunctul acestuia si adjunctul , procurorul șef al DNA, adjunctii acestuia, procurorul sef al DIICOT, adjunctii acestuia, precum si procurorii sefi de sectie ai acestor parchete, sunt numiti de Președintele României, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Sectiei pentru Procurori a CSM, dintre procurorii care au o vechime minima de 15 ani in functia de judecator sau procuror, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.

2. Alineatul 7 indice 1 al art 57 se abroga

3. La articolul 65, alin 1, litera i se modifica si va avea urmatorul cuprins: neîndeplinirea conditiilor prevazute la art 14 alin 2 lit a si e ori a conditiei privind lipsa carierului fiscal, daca in acest ultim caz se apreciazaca nu se impune mentinerea in functie.

Art II - La articolul 120 din Legea nr 303/2004 privind organizarea judiciara (..) se introduc doua alineate (6) si (7), cu urmatorul cuprins:

(6) Începând cu luna martie 2019, specialistii IT din cadrul instantelor si parchetelor, din cadrul aparatului propriu al CSM si al institutiilor aflate in coordonarea acestuia, al Ministerului Justitiei si ai Inspectiei Judiciare beneficiaza de aceleasi drepturi salariale ca specialistii din cadrul PÎCCJ stabilite potrivit legislatiei privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

(7) Personalul prevazut la alin (2) beneficiaza de drepturile salariale prevazute pentru specialistii de la art 116, alin (5) din prezenta lege.

Art III - Alineatul (5) al art 45 din Legea nr. 317/2004 privind CSM se modifica si va avea urmatorul cuprins : In cazul in care se constata ca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, inspectorul judiciar dispune, prin rezolutie, începerea cercetarii disciplinare.

Art IV - Articolul 17 din OUG nr 7/2019 privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la INM, formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire a INM, stagiul si examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.303/2004, Legii 304/2004 si Legii 317/2004 (..) se abroga.

"Avand in vedere ca (..) au existat o serie de reactii negative in ceea ce priveste anumite solutii legislative in ceea ce priveste anumite solutii cuprinse in acest act normativ, avand in vedere faptul ca aceste reactii vin in principal chiar din partea reprezentantilor sistemului judiciar - CSM, ÎCCJ si Ministerul Public, precum si ale asociatiilor profesionale ale judecatorilor si procurorilor, observând ca aceste reactii au vizat in mod deosebit interventia operata in materia delegari procurorilor in functiile de conduceredin cadrul parchetelor pentru care numirea in functie se face de Președintele României, precum si modificarea adusa prin OUG 7/2019 prevederilor art. 54 alin 1, (..) constatând că , in prezent , aceste nemultumiri ale unor membri ai corpului magistraților afecteaza functionarea optima a instantelor judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea si generaza pericolul de dezbinare a societatii, in contextul general de neintelegere, observând ca tensiunile existenta pot fi inlaturate prin imediata a prevederii care suscitat reactiile mentionate", este justificarea documentului.

"Tinând seama de faptul ca, prin Legea 234/2018, a fost modificat articolul 44 din Legea nr 317/2004 privind CSM, alin 3 al acestui articol prevazand faptul ca 'actiunea disciplinara in cazul abaterilor savarsite de judecatori, procurori si magistrati-asistenti se exercita de Inspecția Judiciară, prin inspectorul judiciar '- , fiind asadar eliminata solutia legislativa anterioara care prevedea calitatea de titulari ai actiunii disciplinare a ministrului Justitiei, presedintelui ICCJ si procurorului general al PÎCCJ, in scopul corelării reglementării din materia răspunderii disciplinare, se impune eliminarea dispozitiilor care fac referire la exercitarea de catre aceste persoane a prerogativelor decurgând din calitatea de titulari ai acțiunii disciplinare", se arata in document.

Unul dintre cele mai contestate puncte se refera la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, considerata de multi magistrati un element de presiune, mai ales in conditiile in care nu se subordoneaza procurorului general. Prevederile din OUG 7 legate de aceasta sectie raman in vigoare.