Noile sancţiuni ar putea complica finalizarea gazoductului Nord Stream 2, transmite Rusia

Kremlinul a anunţat joi că noile sancţiuni SUA care vizează Nord Stream 2 ar putea complica finalizarea gazoductului dar Moscova şi statele europene au interes în construirea acestui proiect, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Anunţul vine după ce surse din cadrul administraţiei Trump, care au dorit să-şi păstreze anonimatul, au declarat pentru Reuters că Statele Unite cer companiilor private şi aliaţilor europeni să oprească activităţile care ar putea ajuta la construirea gazoductului şi pregătesc sancţiuni mai extinse asupra proiectului rusesc în următoarele săptămâni.

Alte surse spun că sancţiunile SUA au majorat deja cu un miliard de dolari costurile proiectului.

Gazoductul Nord Stream 2 reprezintă o investiţie de 9,5 miliarde de euro (11,6 miliarde de dolari), finanţată jumătate de Gazprom şi jumătate de cinci companii europene (OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper şi Shell). Nord Stream 2 va permite dublarea capacităţii de transport a Nord Stream 1, până la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel că o cantitate mai mare de gaze naturale ruseşti va ajunge direct în Germania via Marea Baltică, fără a mai trece prin Ucraina.



Chiar dacă cei 1.230 de kilometri ai conductei sunt aproape finalizaţi, proiectul a fost oprit brusc în luna decembrie 2019, după decizia SUA de a sancţiona companiile angajate în acest proiect. Imediat, principalul subcontractor al consorţiului Nord Stream 2 AG, firma elveţiano-olandeză Allseas, a suspendat activităţile care vizau amplasarea de conducte.