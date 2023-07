Nori negri la orizont: Biden promite Ucrainei ajutor pe termen lung, dar situația se poate schimba curând

Preşedintele Joe Biden a asumat angajamente pe termen lung faţă de Ucraina, fără însă a ţine cont de faptul că în Statele Unite urmează alegeri prezidenţiale şi parlamentare, iar unii aliaţi din NATO sunt preocupaţi că asistenţa SUA s-ar putea reduce, comentează cotidianul The New York Times, citat de Mediafax.

Imediat după ce Biden l-a asigurat pe Volodimir Zelenski, omologul său ucrainean, că poate miza pe sprijinul SUA cât va fi nevoie, liderul ucrainean a profitat de oportunitate pentru a li se adresa nu doar aliaţilor din NATO, ci şi cetăţenilor americani. "Înţeleg că este vorba despre banii dumneavoastră. Cheltuiţi bani pentru vieţile noastre", a spus Zelenski.

"În pofida promisiunilor repetate ale lui Biden că va rămâne de partea Ucrainei în războiul cu Rusia, apar semne de întrebare, în contextul summitului aliaţilor occidentali, în legătură cu susţinerea vitală din partea poporului american şi a membrilor Congresului. Chiar dacă preşedintele SUA a oferit un angajament pe termen lung, un grup de congresmeni republicani de extremă-dreapta de la Washington avansează proiecte de lege care ar reduce asistenţa pentru Ucraina, evidenţiind fracturi în cadrul Partidului Republican şi generând dubii asupra angajamentelor, în cazul în care Partidul Republican va obţine postul de preşedinte al SUA anul viitor", notează editorialistul Zolan Kanno-Youngs, într-un articol publicat în cotidianul The New York Times sub titlul "Biden asumă angajamente pe termen lung pentru Ucraina, dar în SUA se prefigurează alegerile".

Rezerve privind menţinerea războiului

Favoriţii din cadrul Partidului Republican pentru a candida în scrutinul prezidenţial, Donald Trump şi Ron DeSantis, au exprimat şi ei rezerve privind menţinerea războiului ca prioritate a Statelor Unite, generând preocupări în rândul anumitor aliaţi occidentali şi transformând ciclul electoral din SUA în element major pentru perspectivele de victorie ale Ucrainei.

"Angajamentul nostru faţă de Ucraina nu se va reduce. Vorbesc serios", a declarat Biden miercuri, cu ocazia summitului NATO de la Vilnius. Cu toate acestea, unii lideri au emis dubii publice asupra menţinerii asistenţei SUA pentru Kiev.

Ucraina trebuie să înregistreze progrese militare "până la sfârşitul anului", în contextul apropierii alegerilor din Statele Unite, a afirmat preşedintele Cehiei, Petr Pavel, sugerând că anul viitor ar putea apărea refuzuri de susţinere a Kievului cu armament.

Ben Wallace, ministrul britanic al Apărării, a mers atât de departe încât a transmis "o uşoară atenţionare", sugerând Ucrainei că ar trebui să fie mai recunoscătoare faţă de aliaţii care oferă Kievului asistenţă de zeci de miliarde de dolari. "Uneori, este necesar să convingeţi parlamentari americani, trebuie să convingeţi politicieni care au dubii, din alte ţări, că merită efortul şi că primesc rezultate", a afirmat Wallace. Zelenski i-a replicat: "Îmi poate scrie despre cum vrea să i se mulţumească".

Chiar dacă preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a exprimat optimism despre colaborarea cu Statele Unite la viitoare summituri NATO, a glumit despre incertitudinea continuării mandatului Administraţiei americane. "În perspectiva alegerilor, aş vrea să profit de oportunitate pentru a ura mult noroc", i-a transmis Erdogan lui Biden.

"Sigur că sunt preocupat de conducerea SUA. Conducerea SUA va fi un element-cheie şi va trebui să fie în continuare din partea ambelor partide", a afirmat William Taylor, fost ambasador în Ucraina în timpul administraţiilor Bush şi Obama.

Consilierii preşedintelui Biden cred că abilitatea sa de a construi susţinere pentru Ucraina pe plan intern şi la nivel internaţional va fi una dintre realizările durabile ale mandatului. Biden a argumentat constant că poate remedia clivajele amplificate de rivalii săi politici, iar în campania electorală urmează să evidenţieze necesitatea consensului în Congres şi pe scena globală, într-o perioadă pe care a numit-o ca fiind un punct de inflexiune pentru omenire.

Cu toate acestea, susţinerea la nivelul publicului american fluctuează, într-o perioadă în care americanii se confruntă cu majorări de preţuri, iar europenii cu o criză a energiei cauzată de reducerea dependenţei de gazul rusesc. Însă un sondaj recent efectuat de agenţia Reuters şi de Institutul Ipsos arată că cetăţenii americani vor menţinerea asistenţei pentru Ucraina. Conform sondajului, cei mai mulţi americani probabil vor susţine un candidat la preşedinţie care ar continua asistenţa militară pentru Kiev.

"Ar fi o dezbatere bună. Poporul american merită să participe la o dezbatere privind susţinerea pentru Ucraina şi opoziţia faţă de invazia militară rusă", subliniază fostul ambasador William Taylor.