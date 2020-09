Nouă unităţi şcolare din Ialomița vor începe cursurile în scenariul galben, iar restul în cel verde sau mixt

În Ialomiţa, nicio unitate şcolară nu va începe anul în scenariul roşu. Din cele 91 de unităţi cu personalitate juridică din acest judeţ, 9 vor adopta sistemul hibrid, iar restul vor fi în scenariul verde, cu copiii la şcoală, a anunţat, vineri, inspectorul general al ISJ Ialomiţa, Steluţa Mitrea. Zeci de şcoli nu pot asigura însă măşti sau dezinfectant pentru elevi, anunță news.ro.

"Avem 9 unităţi şcolare care vor desfăşura pe scenariul galben, 82 vor fi pe scenariul verde sau sunt şcoli care au şi verde şi galben, unele clase unde spaţiul a permis desfăşoară pe scenariul verde, unde nu e spaţiu, desfăşoară orele pe hibrid”, a declarat Mitrea.

Citește și: Doliu în lumea politică: A murit în timp ce se afla în campanie electorală. Viza funcția de președinte al Consiliului Județean Dolj .

O problemă cu care se confruntă şcolile din Ialomiţa este cea legată de asigurarea măştilor pentru copii. Din cele 91 de unităţi cu personalitate juridică din Ialomiţa, 28 nu pot asigura măşti pentru copii, iar 9 nu au dezinfectant.

”28 de şcoli sunt fără măşti pentru copii, 9 şcoli sunt fără pentru dezinfectanţi. Fără măşti sunt toate şcolile din Feteşti, şcoli fără măşti sunt şi din Slobozia, din Ţăndărei, din Urziceni. Când s-a anunţat oficial că şcoala începe pe 14 septembrie, noi am avut întâlniri cu directorii săptămânal sau chiar de două ori pe săptămână, le-am spus să ia legătura cu primăriile să solicite tot ce au nevoie, dar nu toate UAT-urile au fost receptive”, a spus ea.

În alte şcoli, a afirmat şeful ISJ Ialomiţa, măşti sunt doar pentru profesori, nu şi pentru copii: ”Am tras aceste semnale de alarmă, am vorbit cu directorii, am ridicat problema şi în CJSU, am fost asigurată că vor primi măştile necesare pentru elevi cel puţin pentru prima lună de şcoală. Nimeni nu a cerut să se asigure stoc de măşti pentru un an şcolar, dar măcar până la finele lunii octombrie ar fi fost foarte bine. Nu e normal, sunt şcoli din Feteşti, am auzit, care au măşti, dar numai pentru profesori. Nu au măştile asigurate de la UAT-uri. Le voi spune clar directorilor: din stocul pentru profesori cel puţin o zi sau două să le dea elevilor ca să dăm timp autorităţilor să facă achiziţia respectivă sau să aloce bani şcolilor şi face şcoala, nici asta nu ar fi o problemă, important e să o facă”.

Citește și: Mărturia cutremurătoare a soției lui Emi Pian: ‘Totul a fost planificat. Ei și-au făcut planurile, și mi-au omorât bărbatul’

O altă problemă în judeţul Ialomiţa, dar şi în celelalte judeţe, este cea legată de asigurarea tabletelor pentru copii.

În Ialomiţa, în acest moment, mai sunt necesare circa 14.000 de tablete cu abonament la internet pentru ca elevii să poată învăţa de acasă, atunci când este cazul.