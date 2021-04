Nu am fi avut al doilea val și am fi economisit miliarde dacă s-ar fi administrat ivermectina, susține medicul Gérard Maudrux

În martie 2020, când epidemia Covid-19 era deja în plină desfășurare, a apărut un focar de scabie într-o casă de bătrâni din Seine-et-Marne. Pentru tratarea acestei boli parazitare, medicii au prescris un medicament sigur și eficient: ivermectina (IVM). Dr. Charlotte Bernigaud, dermatolog al AP-HP Hôpital Henri Mondor, i-a tratat pe toți cei 69 de rezidenți și 52 de angajați ai unității în acest mod.

Ceea ce urmează este mai puțin obișnuit: în respectiva casă de bătrâni, unde vârsta medie a rezidenților este de 90 de ani, pentru 98% dintre persoanele care prezintă comorbidități virusul nu a produs daune majore. Doar 1,4% dintre ocupanți (inclusiv personalul) au avut virusul, cu simptome moderate (fără oxigen sau spitalizare) și nu au fost raportate decese. Într-un așa-numit studiu observațional, publicat în British Journal of Dermatology în ianuarie 2021, echipa condusă de Charlotte Bernigaud oferă detalii, scrie smartradio.ro.

În cele 45 de case de bătrâni din Seine-et-Marne care au caracteristici similare (vârstă a rezidenților, număr de angajați etc.), mortalitatea a fost de 4,9% în rândul a 3.062 de rezidenți, comparativ cu 0 în cazul casei de bătrâni mai sus menționată. Împreună cu virusologii de la spitalul Henri Mondor, Charlotte Bernigaud a reprodus și un studiu australian care arată activitatea antivirală in vitro (în laborator) a IVM. Dermatologul are grijă să nu concluzioneze că există o anumită eficacitate, dar scrie acest lucru în articolul său. „În ciuda limitărilor – natura observațională și lipsa de corelație demonstrată in vitro / in vivo – plauzibilitatea este suficientă pentru efectuarea unui studiu controlat randomizat într-un grup de prevenire cu IVM și MOX în EHPAD”.

Este eficientă ivermectina în prevenirea infectării cu Covid-19 sau limitează efectele acesteia? Serviciul dermatologic de la spitalul Henri Mondor nu este singurul care pune această întrebare. Se discută peste tot în lume. Un prim val de articole a izbucnit în aprilie 2020, în urma publicării studiului in vitro menționat anterior, realizat de cercetători australieni la spitalul Royal Melbourne. Cercetarea a concluzionat că IVM a redus încărcătura virală în 48 de ore, dar la o doză care aparent nu a fost transferabilă la oameni.

Apoi, dezbaterea a fost reluată pe 15 decembrie 2020 în Statele Unite. Audiat de Senatul SUA, medicul de urgență Pierre Kory, președintele unui grup de medici numit Alianța FLCCC (Front Line Covid-19 Critical Care Alliance), a cerut autorităților medicale ale țării să examineze de urgență datele disponibile legate de acest medicament și, mai ales, să recomande prescrierea acestuia în tratarea Covid.

Apoi, pe 20 ianuarie 2021, Financial Times a pus sub semnul întrebării eficacitatea acestuia. NIH, autoritatea americană pentru sănătate, și-a schimbat de atunci recomandarea din negativă în neutră. Nici pentru, nici împotriva, deoarece consideră că studiile disponibile, chiar și cele randomizate (dublu-orb, pacientul nu știe dacă a primit tratamentul sau un placebo, și nici cercetătorul), nu permit o concluzie clară.

Au fost publicate aproximativ patruzeci de studii la nivel mondial, inclusiv douăzeci randomizate. Majoritatea concluzionează că este eficientă în profilaxie și terapie. Dar multe autorități din domeniul sănătății consideră că lucrarea nu a fost realizată cu rigoarea științifică necesară pentru a se trage concluzii. Mărimea eșantioanelor, dozele administrate, singure sau combinate cu un alt medicament, stadiul bolii: există prea multă părtinire în alegerea parametrilor, de fiecare dată.

Trei meta-analize concluzionează, totuși, că este probabil să fie eficientă: cel al FLCCC, cel al unui consorțiu de medici coordonat de firma de cercetare engleză Evidence based Medicine Consultancy și, în cele din urmă, în ianuarie anul trecut, cel al doctorului Andrew Hill, microbiolog de la Universitatea din Liverpool (18 studii analizate, care au implicat 2244 de pacienți). „Toate datele indică aceeași direcție, în mai multe țări”, a spus aceasta din urmă. Șansele de supraviețuire ar fi astfel crescute cu 48 – 88%.

Majoritatea lucrărilor s-au desfășurat în țări non-occidentale: Egipt, Iran, India, Bangladesh, Liban, Mexic, Turcia… Autorii lor au dificultăți mari în a-și prezenta rezultatele către marile reviste științifice, care sunt americane sau engleze: The Lancet, JAMA sau NEJM. Prin urmare, ele rămân în așa-numita etapă de pre-tipărire, nevalidate de colegi. Un fel de cerc vicios: fără recenzie critică a studiului în reviste importante, deci fără publicare; nicio publicație, deci nicio valabilitate.

În Franța, cel mai puternic avocat al utilizării ivermectinei este doctorul Gérard Maudrux. Chirurgul urolog pensionar este cunoscut pentru că a condus fondul autonom de pensionare pentru medicii din Franța timp de 18 ani. Nu este nici specialist în boli infecțioase, nici epidemiolog. Dar blogul său, „Ochiul unui anticonformist”, are meritul de a compila tot ceea ce este publicat pe tema ivermectinei.

Chirurg urolog, asistent la spitalul din Grenoble, apoi medic liber profesionist, doctorul Gérard Maudrux, în vârstă de 71 de ani, este acum pensionar. El a condus fondul autonom de pensionare pentru medici timp de 18 ani. – Interviu pentru Capital.

Faceți campanie pentru ivermectină, ca potențial tratament împotriva Covid 19. De ce?

Este un medicament utilizat inițial de medicii veterinari pentru paraziți la animale și unele boli virale. A fost transpus la om pentru boli parazitare, cum ar fi scabia și onchocerciaza (cunoscută sub numele de orbire a râului) în ultimii treizeci de ani. Conform datelor OMS, există aproape 4 miliarde de prescripții la om, adică 110-120 milioane pe an.

Care sunt efectele secundare?

Conform datelor OMS, de exemplu, sunt 4.600 de cazuri înregistrate, comparativ cu 180.000 pentru aspirină. Adică o rată de 0,0001 la sută. Cu alte cuvinte, nu există efecte secundare.

Este un tratament preventiv sau curativ împotriva Covid 19?

Ambele. Ca măsură preventivă, avem cazul Argentinei, unde a fost realizat un studiu în 2020 pe 1.200 de persoane din domeniul medical care au avut contact cu Covid. 800 au primit tratament, 400 nu. Rezultat: după 2 luni și jumătate, nicio persoană nu a fost contaminată în primul grup, 237 de îmbolnăviri au fost raportate în al doilea. Multe studii din întreaga lume conduc la rezultate semnificative – între 85 și 100% dintre persoanele tratate ca măsură preventivă nu sunt infectate. În Mexic, statul Chiappas a distribuit ivermectina populației în urmă cu opt luni. Are de patru ori mai puține decese decât în ​​celelalte 29 de state ale țării. India a vândut deja 120 de milioane de kituri în farmacii. Au 12 morți la 100.000 de locuitori – Franța are 130 .

Și curativ?

În domeniul curativ, există aproximativ 60 de studii. 80% spun că ivermectina prescrisă în fază incipientă scade timpul de vindecare la jumătate, comparativ cu un grup placebo. Conform acestor studii, mortalitatea scade cu 75%.

Studiile provin din țări ca India, Argentina, Bangladesh. Aceasta este explicația?

În primul rând, mulți experți din Marea Britanie sau SUA apără ivermectina. Dar există, probabil, un mic complex de superioritate occidentală. Aceste țări funcționează mai bine decât noi testând totul, în toate condițiile, în timp ce în Franța cu greu efectuăm cercetări.

Studiile nu sunt considerate suficient de robuste de către jurnalele de referință. Ce credeți?

Asistăm la o deriva în analiza studiilor științifice: ne uităm la metodologie, dar nu ne uităm la rezultat. Când ai 3.532 de lucrători medicali tratați profilactic într-un spital indian, cu o scădere cu 85% a riscului de infectare, este convingător. Nu mă deranjează să existe prejudecăți și defecte, dar rezultatul este acolo. În plus, există doar trei studii care concluzionează că este ineficient: dar au vizat un public tânăr, care se vindecă singur.

Laboratorul Merck, care comercializează ivermectina, a emis un comunicat de presă care contestă utilizarea medicamentului pentru tratarea Covid.

În realitate, Merck dedică două rânduri bolii Covid în comunicatul de presă de 2 pagini și nu menționează niciun studiu. De ce face asta Merck? Cred că nu vrea să se regăsească în situația de a fi nevoit să producă în cantități mari un medicament care a intrat în domeniul public și care nu-i mai aduce nimic. În anii 1980 a fost forțat să producă gratuit zeci de milioane de doze pentru a combate oncocerciaza. În plus, Merck lucrează cu Johnson & Johnson pentru vaccinul anti-Covid și dezvoltă 2 medicamente anti-Covid. Vânzarea unui produs cu 1000 de euro pe doză, mai degrabă decât 10 euro, este mai interesantă. În Franța, doar 5% din ivermectina prescrisă provine de la Merck, restul sunt generice.

Ați fost convocat de Colegiul Medicilor în februarie. Ce vi se reproșează?

Nu știu exact. Se pare că este pentru toate articolele postate pe blogul meu. Mi-au cerut să explic, dar nu mi-au spus ce nu le place. Tot ce scriu este verificat și a fost scris în altă parte, nu inventez nimic, nu prescriu, nu fac recomandări. Îmi pun doar întrebări. Totul este intimidant, dar mă simt bine.

Poate un medic să prescrie ivermectină fără riscul urmăririi penale?

Răspunsul este da. Un medic poate prescrie un medicament în afara scopului inițial al autorizației de introducere pe piață (AMM) atunci când nu există o alternativă. Pacientul trebuie să fie informat cu privire la beneficii și riscuri și că rețeta este „off-label”. Dacă respectăm toate acestea, avem dreptul să le prescriem. ANSM tocmai a reamintit acest lucru, în contextul procedurilor sumare în fața Consiliului de stat pe care le-am inițiat cu Uniunea Medicilor din Aix și Regiune (Smaer). Cerem ca ANSM să emită o recomandare temporară de utilizare (RTU) pentru ivermectină. Solicitarea este în curs de examinare. Așteptăm un răspuns de principiu la sfârșitul lunii martie.

Dacă am fi dat ivermectinei o șansă, nu am fi avut un al doilea val și am fi economisit miliarde. M-aș putea înșela, dar sunt sigur că nu. Și nu este prea târziu să o recomande. Ivermectina nu concurează cu vaccinul, unul este un remediu curativ, celălalt este preventiv. Se completează reciproc, dar nu se opun reciproc, așa cum crede guvernul.