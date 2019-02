Nu se lasă! Victor Ponta vine cu DETALII PICANTE de la evenimentul la care Liviu Dragnea nu a mai ajuns

Fostul premier al României, Victor Ponta, vine cu detalii privind Mic Dejun cu Rugăciune, eveniment din SUA, la care liderul PSD, Liviu Dragnea, nu a mai ajuns. Prestigioasa întâlnire a reunit participanți din toată lumea și s-a bucurat de prezența președintelui Donald Trump.

"Relatia Romania - SUA/ cateva impresii si concluzii in urma intalnirilor politice pe care le-am avut la Washington!

Micul Dejun cu Rugaciune la care am participat la Washington a fost un eveniment interesant la care alaturi de Presedintele Trump au fost prezenti Vicepresedintele Pence, Secretarul de Stat Pompeo, multi alti membri ai Guvernului si Congresului SUA, invitati din peste 140 de tari.

Alaturi de Laurentiu Rebega si Geanina Puscasu am avut insa in zilele precedents un numar semnificativ de intalniri cu caracter politic - cu acei reprezentanti in Congres care cunosc Romania si Regiunea Marii Negre, reprezentanti ai Departamentului de Stat si cele mai importante think tankuri politice - Heritage Foundation ( republicani) si Atlantic Council ( democrati) .

Chiar daca este evident ca cea mai mare parte din energia politica in SUA este dedicata problemelor interne - exista insa teme importante pe care Romania trebuie sa le aiba in vedere pentru intarirea Parteneriatului Strategic atat de important pentru securitatea tarii noastre :

1. Exista un consens politic la Washington ( Administratie si ambele Partide) legat de pericolul reprezentat de Rusia / Romania este apreciata pt consecventa sa si trebuie sa arate in continuare ca nu face jocuri duble in acest sens ( pe modelul Ungariei) / exista dorinta si capacitatea din parte americana de a ne ajuta in combaterea propagandei rusesti / faptul ca Sputnik lauda si sprijina in mod fatis politicieni romani este monitorizat si ridica serioase preocupari

2. Colaborarea militara ( F16, Scutul Antiracheta, Sistemele Patriot, Baza M Kogalniceanu, Afghanistan ) sunt elemente extrem de importante / nu sunt insa din pacate folosite de Romania pentru a obtine sprijin pe alte proiecte mari

3. Proiectele energetice din Marea Neagra sunt sprijinite / insa impredictibilitatea fiscala si neseriozitatea unor lideri politici a creat mari probleme ( Sectetarul Energiei Perry a fost la Bucuresti si a fost pur si simplu “cheated” de catre Presedintele Camerei Deputatilor pe tema legislatiei off shore)

4. Programul “Visa Waiver” de includere a Romaniei si Poloniei are acum un context mai favorabil ca niciodata ( majoritatea in Congres fiind preluata de democrati) - este insa nevoie de actiuni concrete si perseverente din partea Romaniei ( actiuni care insa lipsesc cu desavarsire - spre deosebire de Polonia)!

5. Nimeni nu intelege la Washington de ce Romania nu a recunoscut deja noua conducere democratica a Venezuelei/ mai ales ca detinem Presedintia Semestriala a Consiliului UE ar fi fost un gest remarcat - asa este doar un alt moment ratat de mioapa politica de la Bucuresti

PRO Romania se va manifesta activ in favoarea aprofundarii Partenriatului Strategic cu SUA / nu de dragul Americii - ci de dragul Romaniei si al intereselor noastre nationale!", scrie Victor Ponta pe Facebook.