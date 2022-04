Nu USR îl susține pe Danileț, ci Danileț susține USR

La sfârșitul anului trecut, judecătorul Cristi Danileț anunța siderat că este cercetat disciplinar într-un nou dosar, pentru o presupusă implicare politică. De-a dreptul amuzant era însă faptul că onoarea magistratului în fața acuzațiilor de implicare politică era vehement apărată chiar de anumiți politicieni, cu care Danileț a rezonat de-a lungul timpului, în special din zona USR, PLUS sau minus. Având în vedere faptul că oamenii din zona USR au clamat susținerea unui stat de drept puternic de-a lungul timpului, nu a părut deloc anormală poziția pe care au adoptat-o, pentru că și în trecut au făcut același lucru cu Laura Codruța Kovesi. Acum se pare că vor să repete figura și, pe modelul EPPO, să reușească să mai promoveze pe cineva, de acestă dată mai aproape, pe la CCR.

În ciuda tuturor controverselor care îl însoțesc, există în continuare un public în ochii căruia Cristi Danileț reprezintă un repet de rezistență, arhetipul luptătorului cu politicienii răi, un justițiar aflat deasupra sistemului mai mult decât un judecător. Din publicul acesta fac parte românii care sunt sau au fost la un moment dat votanți USR, oameni pe care partidul condus acum de Cătălin Drulă încearcă să-i vrăjească din nou, să-i reactiveze într-o perioadă în care formațiunea politică se zbate fără succes să se cațere pe toboganul pe care a alunecat.

Doar că USR, la jumătate de an după ieșirea de la guvernare, are puține pârghii pentru a reveni în atenția publică. Românii sunt preocupați de scumpiri și război, sunt frământați de teama zilei de mâine, nu de luptele politice interne. USR este un partid izolat în Parlament, incapabil să formeze majorități. În ciuda operațiunii declanșate miercuri seara pe Facebook, în care numeroși lideri și simpatizanți ai partidului au preluat din mers autopropunerea lui Danileț pentru un post de judecător la CCR, USR nu are nicio șansă să-și propulseze favoritul la Curte.

Și atunci care este scopul gălăgiei? Realitatea este că USR încearcă și, față de publicul menționat anterior, reușește să genereze o oarecare emoție. În vreme ce PSD și PNL vor duce în Parlament, ca propuneri pentru CCR, figuri șterse sau controversate, USR vine cu o propunere neașteptată, în persoana falsului justițiar Danileț și punctează politic în fața electoratului pe care îl țințește. Încă o dată, Danileț reușește prin activitatea sa publică să susțină USR, când toată lumea credea că, de fapt, USR îl susține pe Danileț.

Cum se va împăca Danileț cu declarațiile de susținere din partea USR rămâne de văzut. Sigură e doar opinia pe care judecătorul o avea în 2019 despre propunerile făcute de partide unor magistrați în funcție. În contextul în care judecătorul Cristian Deliorga și procurorul Gheorghe Stan au fost propuși de PSD, în 2019, pentru funcții de judecători CCR, Danileț declara că propunerea unor magistrați în funcții publice de către partide este o problemă, întrucât e de la sine înțeles că au existat discuții și negocieri prealabile, ceea ce se îndepărtează foarte mult de etica așteptată de la un magistrat.

„Justiția se vrea independentă. Asta înseamnă o separare a magistraților de politic, atât instituțional (instanțele și parchetele se autoguvernează prin CSM), cât și personal (magistrații au anumite interdicții privind activitățile politice).În anul 2015 un membru CSM, judecător, a fost propus de un partid Parlamentului ca judecător CCR (propunerea a fost respinsă). Acum, în anul 2019, văd că un judecător și un procuror sunt propuși Parlamentului de un alt partid ca judecători CCR. Mi se pare în neregulă că unii magistrați figurează pe listele unor partide politice pentru a ocupa funcții în statul român.

În anul 2015, ca membru CSM, am ridicat această problemă în CSM unde eram membri, dar Plenul a răspuns aiuritor cum că asemenea funcții se ocupă prin propuneri făcute de organisme politice. Or, eu nu supusesem dezbaterii cum sunt numiți judecătorii CCR, ci de ce figurează niște magistrați pe listele politice.

Să o spun pe șleau: dacă un magistrat ar avea în sala de judecată un pix cu însemnele unui partid, ar fi văzut intrând în sediul unui partid politic sau ar lua masa cu un politician, ar fi mari discuții. Dar dacă un magistrat apare pe lista unui partid, ne facem că nu e nimic, de parcă a ajuns acolo fără discuții prealabile. Or, cât timp despre acele discuții nu există informații publice, înseamnă că ele au avut loc în privat, cu propuneri și negocieri politice, aspecte care exced eticii așteptate de la un magistrat”, scria judecătorul Cristi Danileț pe Facebook în 2019.

Cum se va termina totul nu putem aticipa, însă putem anticipa că prin mișcarea USR-Danileț la CCR s-au oferit argumente gratuite celor care îl acuzau pe judecător de implicare politică. Asta, bineînțeles, dacă judecătorul Danileț își mai dorește o carieră în magistratură sau se orientează spre viață politică, vocea și talentul fiind prezente pe deplin. Deși deocamdată este doar suspendat din funcție și este obligat să respecte interdicția de afiliere politică, Danileț se prezintă ca „liber de contract”. O asemenea afirmație ar fi urmată, în mod normal, de retragerea recursului formulat la ÎCCJ împotriva hotărârii CSM de excludere din magistratură.

Cristi Danileț este judecător la Tribunalul Cluj, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). De cariera sa se leagă o mulțime de controverse, de la intrarea în arhiva SIPA până la acuzațiile de activitate politică într-o asociație din care fac parte și membri ai USR. Danileț a fost sancționat disciplinar de CSM după ce a susținut că Armata ar trebui să dea o lovitură de stat pentru a înlătura PSD de la guvernare. Ulterior, CSM l-a exclus din magistratură, ca recidivist, din cauza unor postări pe rețeaua de socializare TikTok, în care apărea în ipostaze nedemne pentru un magistrat.