NUCLEARA - Grațiela Gavrilescu și Teodor Meleșcanu au MINȚIT în declarațiile publice/DOCUMENT OFICIAL ALDE

Scandalul din interiorul ALDE bubuie efectiv, după declarațiile publice susținute de Grațiela Gavrilescu și Teodor Meleșcanu. Cei doi au susținut, la unison, că au votat, în cadrul Delegației Permanente ALDE, ieșirea partidului de la guvernare pentru că astfel îl puteau susține pe Călin Popescu Tăriceanu la prezidențiale. Atât Gavrilescu, cât și Meleșcanu și-au motivat deciziile de a trece alături de PSD pentru că, ulterior ieșirii de la guvernare, Tăriceanu a anunțat că se retrage, iar ALDE îl va susține pe Mircea Diaconu.

Citește și: Moțiunea de cenzură, runda 2 de negocieri. Ludovic Orban: I-am înțeles pe Pro România. Nu o să așteptăm până la calendele grecești

Un document oficial al ALDE, intrat în posesia STIRIPESURSE.RO, arată că în cadrul ședinței Delegației Permanente ALDE, în cadrul căreia s-a decis ieșirea de la guvernare, la punctul 3 al ordinii de zi era programat un vot pentru susținerea lui Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale. Această propunere a trecut cu 74 de voturi pentru, 2 împotrivă și 9 abțineri.

Iată declarațiile publice făcute de Teodor Meleșcanu și Grațiela Gavrilescu prin care ”nu-și mai aduc aminte” că în respectiva ședință s-a decis susținerea lui Mircea Diaconu:

1. Declarația lui Teodor Meleșcanu:

In cadrul Delegatiei Permanente dansul (Calin Popescu Tariceanu - n.red.) a propus si am crezut cu totii ca aceasta iesire este prefata prezentarii candidaturii dl Tariceanu la functia de presedinte al Romaniei (...) Am aflat de pe culoare ca renunta. Care sunt conditiile, problemele, de ce nu putem sa mergem in continuare cu promovarea programului din 2016, sustinut masiv de electoratul Romaniei?", a declarat Teodor Meleșcanu.

2. Declarația Grațielei Gavrilescu:

"În momentul în care am luat decizia să-mi dau demisia din funcția de ministru al Mediului și vicepremier din partea ALDE a fost că noi la ora aceea aveam o decizie luată în partid prin care aveam un candidat pentru alegerile prezidențiale. Am considerat că lupta politică poate să fie dusă pentru această campanie care va începe peste câteva zile. Dacă am dat un vot în delegația permanentă pentru a ieși de la guvernare și a susține un candidat și să ne aflăm azi în situația în care suntem ieșiți de la guvernare dar nu avem candidat propriu, am considerat că nu mai este logic să ieși de la guvernare și să n-ai pe cine susține. De aceea, ieri, am revenit exact la soluția inițială din 2014", a declarat, joi, la Digi24, Grațiela Gavrilescu.

"Prima delegație permanentă la care au mi-am dat votul pentru a ieși de la guvernare a fost cel din luna august iar la ora aceea eu și cred că nimeni din partid, colegii mei din delegația permanentă, nu știau decizia pe care urmează să o ia președintele (Călin Popescu Tăriceanu-n.red.) vizavi de posibilitatea ca ALDE să nu aibă un candidat", a mai spus aceasta.

Iată documentul oficial al ALDE: