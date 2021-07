Număr limitat de abonamente la Ateneu şi la Sala Palatului pentru Festivalul Enescu repuse în vânzare de miercuri

Organizatorii Festivalului Internaţional "George Enescu" repun în vânzare, miercuri, de la ora 14,00, la liber, un număr limitat de abonamente la Ateneu şi la Sala Palatului.

"Organizatorii Festivalului Internaţional "George Enescu" repun la vânzare liberă un număr limitat de abonamente pentru concertele de la Sala Palatului şi Ateneul Român, a căror achiziţie nu a fost finalizată de persoanele extrase la loteria organizată pe 1 iulie. Iubitorii muzicii care doresc să cumpere abonamentele sunt rugaţi să acceseze reţeaua Eventim, pe platforma www.eventim.ro, sau să meargă la punctul de vânzare creat special pentru Festivalul "Enescu" în foaierul Ateneului, începând de astăzi, la ora 14,00", se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.

Achiziţia se va face pe principiul "primul venit, primul servit", iar cumpărătorii vor putea să-şi aleagă locurile pentru care iau abonamente, dintr-un segment rezervat pentru acest tip de produs.

Achiziţionarea acestor abonamente permite şi accesul la concertele la care s-au epuizat biletele individuale până în acest moment: Academy of St. Martin In The Fields cu Joshua Bell, Orchestra Filarmonicii Regale din Londra cu Vasily Petrenko şi Julia Fischer, recitalul susţinut de Joyce DiDonato and Ensemble, Orchestra de Cameră Mahler cu Yuja Wang şi recitalul susţinut de Maxim Vengerov şi Polina Osetinskaya.



În paralel, continuă vânzarea de bilete pentru această ediţie jubiliară a Festivalului. Pregătirile pentru venirea celor peste 3.500 de artişti sunt avansate, în ciuda pandemiei.



Organizatorii reasigură faptul că Festivalul "Enescu" va avea loc în perioada 28 august - 26 septembrie şi că toate concertele se vor desfăşura în condiţii de siguranţă sanitară. În cazul excepţional în care un concert nu are loc, cumpărătorii îşi vor putea recupera banii pentru biletele la acel eveniment.



Accesul la concerte se va face doar cu îndeplinirea unor condiţii sanitare, în funcţie de sală şi de numărul de locuri disponibile în condiţii de pandemie.