Numerele câştigătoare la LOTO, duminică, 18 noiembrie. Două extrageri la principalele jocuri

Loteria Română a organizat duminică, 18 noiembrie, Trageri Speciale Loto. Astfel, au fost organizate două trageri pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40.

Numerele extrase duminică, 18 noiembrie 2018:

Loto 6/49: 48, 23, 15, 37, 35, 28

Loto 6/49 (tragere suplimentară): 42, 48, 10, 5, 33, 3

Noroc: 6 1 9 8 9 3 8

Loto 5/40: 30, 28, 12, 14, 37, 3

Loto 5/40 (tragere suplimentară): 8, 36, 18, 26, 13, 28

Super Noroc: 2 7 8 3 1 1

Joker: 9, 38, 8, 6, 3 + 15

Joker (tragere suplimentară): 28, 40, 18, 43, 16 + 20

Noroc Plus: 9 3 2 7 6 9

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimenteazăfondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

La tragerile de joi, 15 noiembrie, 2018, Loteria Română a acordat 12.709 castiguri in valoare totala de 732.407,59 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,23 milioane lei (peste 2,8 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,25 milioane lei (aprox. 270.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 1,57 milioane lei (peste 337.000 de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 210.000 lei (peste 45.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 183.000 de lei (peste 39.200 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 160.300 de lei (peste 34.300 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de joi, 15 noiembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 62.942,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Focsani si a fost completat cu o combinata de 6 numere (6 variante). Pe langa premiul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a obtinut si cinci castiguri de categoria a III-a, valoarea totala a castigului obtinut fiind de 64.929,65 lei.