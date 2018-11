Va fi haos în București - Gabriela Firea, apel de ULTIMĂ ORĂ către ministrul Transporturilor: 'Să identifice urgent soluții'

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, cere ministerului Transporturilor să găsească soluții urgente pentru a rezolva nemulțumirilor angajaților del a metrou, astfel încât greva generală care ar putea bloca Bucureștiul, să fie anulată.

“Greva generala de la metrou anuntata pentru saptamana viitoare ar putea bloca Bucurestiul. Solicit Ministerului Transporturilor sa gaseasca de urgenta solutii pentru rezolvarea conflictului colectiv de munca al angajatilor Metrorex, astfel incat greva sa fie anulata (...) Fac apel la responsabilitatea si profesionalismul reprezentantilor Ministerului Transporturilor sa identifice urgent solutii, astfel incat greva generala de la metrou sa fie anulata, pentru ca un astfel de eveniment ar afecta serios viata bucurestenilor”, a declarat Gabriela Firea, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

Sursa citată precizează că în întâlnirile directe pe care Gabriela Firea le-a avut cu miniștrii Transporturilor a cerut în mod repetat ca metroul să fie transferat la administrația locală.

Deputatul 'mitralieră' iese la rampă după violențele din Franța: 'Alooo, nenea Juncker, colegul Timmermans, nu reacționați rupându-vă hainele de pe voi?'

"Am solicitat ca metroul sa fie transferat la Primaria Capitalei, astfel incat sa putem investi si asigura un transport public modern, integrat si eficient, asa cum se intampla in toate orasele europene dar, ca si in cazul Centurii Capitalei, interesul public nu a fost suficient de convingator. In ciuda eforturilor Primariei Capitalei de a dovedi ca este capabila sa asigure tot ceea ce este nevoie pentru ca situatii ca cea de acum sa nu se intample, alte interese sunt, se pare, luate in considerare. Daca nu se doreste transferul metroului in administrarea Primariei Capitalei, asa cum prevede Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Capitalei ( PMUD), document strategic realizat sub coordonarea specialistilor BERD, macar sa se transfere statiile, care arata deplorabil si pe care Primaria Capitalei le poate reabilita. Vrem sa investim in siguranta si confortul celor aproape 1 milion de bucuresteni care folosesc zilnic metroul", spune Gabriela Firea.

Apelurile disperate ale lui Erdogan, ignorate de Donald Trump - Decizia SUA cu privire la inamicul numărul 1 al liderului de la Ankara

Aceasta menționează că în acest moment nu poate interveni în aplanarea conflictului, singura măsură care poate fi luată fiind aceea de a suplimenta transportul de suprafață în zilele de grevă.

"Societatea de Transport Bucuresti va scoate in traseu toate vehiculele disponibile, iar aceasta masura va fi mentinuta si in afara orelor de varf, pana la reluarea circulatiei pe reteaua de metrou”, menționează sursa citată.

Sindicaliștii de la Metrou au stabilit ca începând cu ziua de miercuri, 21 noiembrie, să declanșeze greva generală pe perioadă nedeterminată, între orele 4:00 - 16:00, subliniind că speră să fie dezamorsat conflictul colectiv de muncă pentru a evita neplăcerile călătorilor.