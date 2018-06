O asociație de magistrați, pe cale de dispariție. Ce reproșează judecătorii conducerii

Cristi Danileț susține că toți judecătorii din Cluj care făceau parte din Asociația Magistraților din România au demisionat pentru a "se dezice de acțiunile AMR din ultimul an".

"În anul 2003 eram ales de colegii judecători în comitetul director al Asociației Magistraților din România (AMR) filiala Cluj. A fost cea mai activă filială: în doi ani de zile am modificat statutul asociației mamă, am luat personalitate juridică proprie pe filiale, am condus comisia de legislație de la nivel central care a cerut independența justiției și modificarea legilor conform standardelor internaționale. Demersurile ulterioare pe susținerea independenței procurorilor și pe etica profesională au fost greu de egalat. Trei membri ai acestei organizații au ajuns membri CSM: Alexandrina Rădulescu, subsemnatul și Andrea Chiș.Acum, în 2018, AMR Cluj tocmai s-a dizolvat. Toți judecătorii din județul Cluj ai acesteia au demisionat pentru a se dezice de acțiunile AMR din ultimul an", a scris judecătorul Cristi Danileț pe Facebook.

Surse din magistratura au aratat, pentru ziare.com, ca este vorba de implicarea AMR "in modificarea Legilor Justitiei si a Codurilor Penale in detrimentul magistratilor, in atacarea repetata a procurorilor si in sustinerea publica a unor puncte de vedere promovate de persoane cercetate penal".