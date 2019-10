O avocată din Baroul Bucureşti poate 'ateriza' o sută de zile la Arhiepiscopie drept pedeapsă în dosarul foştilor patroni ai UltraPro Computers

Avocata Ana Lavinia Vasile-Caba din cadrul Baroului Bucureşti a fost condamnată, joi, definitiv, în dosarul foştilor patroni ai UltraPro Computers, la o pedeapsă cu suspendare, ea fiind obligată să muncească o sută de zile fie într-o primărie fie la Arhiepiscopia Bucureştilor.

Alături de aceasta, cu aceeaşi obligaţie definitivă, ar putea merge la Arhiepiscopia Bucureştilor şi o fostă directoare a unora dintre firmele aflate pe circuitul devalizării societăţii UltraPro Computer, Liliana Anton.Foştii patroni ai companiei de electronice au fost condamnaţi definitiv la pedepse cu executare pentru delapidare şi complicitate la această faptă. Prejudiciul constatat de procurorii DIICOT în acest dosar este de zece milioane de euro.Instanţa supremă a redus joi pedepsele date de Curtea de Apel Bucureşti după ce a constatat că fapta de iniţiere a unui grup infracţional organizat s-a prescris în cazul celor judecaţi.

Astfel instanţa supremă a sczăzut pedepsele foştilor patroni ai UltraPro Computers de la 4,8 ani la 3,8 ani de închisoare cu executare pentru spălare de bani în cazul lui Cristian Fughină, şi de la patru ani şi două luni la 3 ani şi două luni, asociatului acestuia, Laszlo Kiss.

În cazul avocatei Vasile-Caba ICCJ a redus pedeapsa de la 2,7 ani de închisoare cu suspendare la 1,10 ani de închisoare tot cu suspendare iar Lilianei Anton de la doi ani şi o lună la un an şi zece luni cu suspendare.

ICCJ a stabilit totodată ca Vasile-Caba şi Anton să presteze în perioada de supraveghere, timp de 100, respectiv 80 de zile, o muncă neremunerată în folosul societăţii, fie la Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare Bucureşti fie la Arhiepiscopia Bucureştilor.



Curtea de Apel București a stabilit în martie 2018 pedepse cu executare şi suspendare pentru cei trimişi în judecată. Totodată o persoană a fost achitată în acest dosar.



Astfel instanţa a stabilit condamnarea lui Fughină pentru mai multe dintre infracţiunile pentru care a fost judecat pedeapsa cea mai mare fiind cea de trei ani de închisoare cu executare.



La această pedeapsă CAB a adăugat un spor de pedeapsă de un an şi opt luni, astfel că Fughină va avea de executat patru ani şi opt luni.



Asociatul acestuia, Gyorgy Laszlo Kiss are de executat o pedeapsă de patru ani şi două luni de închisoare cu executare pentru complicitatea sa la faptele lui Fughină.



Avocata soţilor Fughină, Lavinia Ana Vasile-Caba a primit o pedeapsă rezultantă la CAB de doi ani şi şapte luni de închisoare cu suspendare pentru ajutorul oferit în mecanismul de fraudare. Curtea a stabilit în cazul acesteia un termen de încercare de patru ani.



Liliana Anton, judecată şi ea alături de grup, a fost condamnată la doi ani şi o lună de închisoare cu suspendare, termenul de încercare în cazul său fiind de trei ani.



Cumnatul lui Fughină, Gheorghe Dilimoţ, judecat pentru sprijinirea grupului infracţional a fost achitat de instanţa de judecată.



Dosarul foştilor patroni ai UltraPro Computers şi a avocatei acestora a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT în aprilie 2015.



Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada iulie 2008 – iunie 2009, Cristian Fughină, Laszlo Kiss, Lavinia Ana Vasile-Caba şi Liliana Anton au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de fonduri materiale din patrimoniul firmei kTech Electronics SRL, deţinătoare a mărcii Ultra Pro Computers, prin delapidarea acesteia, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi de tip offshore, controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse. Astfel, cei patru au încercat să ascundă adevărata natură a provenienţei acestora.



"Scopul grupului a fost atins prin însuşirea de către inculpatul Fughină Cristian a unei sume totale de 39.665.729 lei (din această sumă 17.784.500 lei reprezentând valoarea unui imobil din Bucureşti), prin intermediul mai multor societăţi offshore pe care le controla", conform DIICOT.



Sursa citată a precizat că grupul infracţional organizat a fost sprijinit încă de la început şi de alte persoane, între care cumnatul lui Cristian Fughină, Gheorghe Dilimoţ şi respectiv persoana juridică Breezer International SRL, constituită special pentru a putea fi reciclată o parte din produsul infracţional.



Astfel, atât Gheorghe Dilimoţ Gheorghe, cât şi firma respectivă au acţionat într-un mod coordonat, în perioada noiembrie 2008 – iunie 2009, pentru îndeplinirea scopului final, respectiv însuşirea de bunuri din cadrul patrimoniului K Tech Electronics SRL, prin delapidarea acesteia.



Procurorii susţin că gruparea, structurată pe mai multe niveluri, şi-a desfăşurat activităţile infracţionale în mai multe etape.



Astfel, într-o primă etapă, în perioada 15 iulie - 27 august 2008 s-au încheiat 24 de contracte de vânzare-cumpărare, cu clauze identice, având ca obiect livrarea de echipamente IT, de către societatea comercială K Tech Electronics SRL, în calitate de vânzător, către patru offshore-uri controlate de către Laszlo Kiss, în calitate de cumpărător, în valoare de aproape 13,5 milioane de euro şi circa 3,2 milioane de dolari.



"Scopul acestor contracte încheiate în mod formal, lipsite de scop economic, a fost acela de a genera naşterea în patrimoniul celor patru societăţi nerezidente a unor creanţe ce aveau ca temei chiar activarea unor clauze penale (vădit nefavorabile pentru K Tech Electronics) pentru nerespectarea termenelor de livrare a mărfii", conform DIICOT.



În cea de-a doua etapă, arată procurorii, având în vedere ca firma K Tech Electronics SRL nu a livrat produsele prevăzute în termenele stabilite în baza celor 24 de contracte, s-a urmărit emiterea facturilor de către societăţile offshore şi acceptarea imediată a acestora la plată de către administratorul Cristian Fughină.



Astfel, valoarea totală a creanţelor rezultate în baza celor 24 de facturi a fost de aproape 57 milioane de lei.



"După obţinerea unor creanţe certe, lichide şi exigibile faţă de K Tech Electronics SRL, membrii grupării, în conivenţă cu administratorul Fughină Cristian, au formulat 23 de acţiuni în instanţe diferite din ţară, tocmai pentru a nu trezi suspiciuni, pentru a obţine titluri executorii şi a preîntâmpina un eventual control al vreunui administrator judiciar în viitoarea procedura a insolvenţei", se arată în rechizitoriul procurorilor.



În cea de-a treia etapă, membrii grupării au urmărit stingerea cât mai rapidă a datoriilor artificial create prin intermediul celor patru societăţi offshore, realizându-se practic însuşirea acestora.



În ultima etapă, respectiv cea de-a patra, membrii grupării au urmărit să şteargă toate urmele activităţilor ilicite, prin introducerea cererii de insolvenţă asupra K Tech Electronics SRL, respectiv prin încercarea de a iniţia falimentul societăţii care a spălat produsul infracţiunii, SC Spectrum International Management SRL, respectiv a imobilului din Bucureşti, Sector 1.



Prejudiciul stabilit de procurori se ridică la 39.665.729 de lei.



Astfel, anchetatorii au dispus punerea sub sechestru a mai multor bunuri mobile şi imobile, precum şi a conturilor bancare, evaluate la suma totală de circa 25 milioane lei.