O britanică ce s-a alăturat grupării Stat Islamic vrea să revină în Marea Britanie - Nu regret că am venit aici

O britanică de 19 ani, care s-a alăturat grupării jihadiste Stat Islamic în Siria în 2015, spune că vrea să revină în Regatul Unit, deşi nu regretă nimic, conform mărturiei sale, publicată joi de The Times şi preluată de AFP, potrivit Agerpres.

Jurnaliştii cotidianului britanic au găsit-o pe Shamima Begum, originară din estul Londrei, în tabăra de refugiaţi Al-Hol, în nord-estul Siriei. Ea este însărcinată în luna a noua cu al treilea copil, după moartea primilor săi doi bebeluşi, din cauza bolii şi malnutriţiei."Ştiu ce crede toată lumea despre mine" în Marea Britanie, deoarece "am citit tot ce s-a scris despre mine online", a spus ea. "Dar vreau să mă întorc doar pentru a avea acest copil. Voi face tot ce este nevoie pentru a mă putea întoarce şi a trăi liniştită cu copilul meu", a adăugat Shamima Begum.

Tânăra a fugit în Siria în februarie 2015, împreună cu două colege de şcoală, Kadiza Sultana, pe atunci în vârstă de 16 ani, şi Amira Abase, de 15 ani, despre care nu se ştie ce s-a întâmplat.



Shamima Begum spune că nu regretă nimic. "Nu regret că am venit aici", a declarat ea, considerându-se "slabă" că a abandonat SI în plină derută.



Ea a dat asigurări că a trăit o viaţă "normală" la Rakka, autoproclamata capitală a SI, "cea pe care am dorit-o", căsătorită cu un combatant olandez al SI. Faptul că a văzut chiar un cap tăiat aruncat într-o pubelă "nu a tulburat-o".



După cucerirea unor regiuni vaste în Siria şi Irak în 2014, jihadiştii au rămas acum izolaţi într-un sector de puţin peste un kilometru pătrat în estul Siriei, potrivit unui purtător de cuvânt al unei alianţe arabo-kurde, Forţele Democrate Siriene (FDS), care îşi continuă ofensiva împotriva acestei ultime redute.



Shamima Begum a fugit de luptele de la Baghouz, la frontiera irakiană. "M-am temut că bebeluşul meu va muri, la fel ca ceilalţi copii ai mei, dacă aş fi rămas. Aşa că am fugit de califat. Acum, tot ce vreau este să mă întorc în Marea Britanie", a spus ea.



Pierderile teritoriale ale grupării ultraradicale sunnite în Siria şi perspectiva unei retrageri americane amplifică teama unei împrăştieri a combatanţilor străini ai SI. Circa 200 de jihadişti britanici se află în prezent în regiune, a spus în ianuarie şeful serviciului britanic antiterorist, Neil Basu.



O lege antiteroristă promulgată marţi în Marea Britanie introduce o pedeapsă de până la zece ani de închisoare pentru orice cetăţean britanic care călătoreşte fără un motiv valabil în Siria, o măsură menită a lupta împotriva problemei întoarcerii jihadiştilor străini în ţările lor de origine.



Noua lege întăreşte arsenalul legislativ britanic care, până acum, cerea autorităţilor dovada că persoanele care se întorc din Siria au desfăşurat activităţi teroriste.