O expoziţie dedicată formaţiei britanice The Rolling Stones va fi deschisă din 10 iunie până în 5 septembrie la stadionul Vélodrome

O expoziţie dedicată formaţiei britanice The Rolling Stones, "Unzipped", va fi deschisă din 10 iunie până în 5 septembrie, în templul fotbalului din Marsilia, stadionul Vélodrome, anunţă Le Figaro, arată News.ro.

Luni, la microfonul France Inter, Mick Jagger a prezentat, în franceză, retrospectiva "plină de costume, chitare".

Fanii vor găsi aici o reconstituire a celebrului apartament al grupului din strada Edith Grove 6 de la Londra. Vor fi expuse coperţi de albume şi versuri ale cântecelor.

Mick Jagger estimează că la sfârşitul anilor '60 a fost cu adevărat "o epocă foarte sexuală", dar "nu numai". Unele cântece erau mai "romantice", "filosofice".

Dar muzicianul nu este purtător de cuvânt al ideii "era mai bine înainte", ce ar caracteriza epoca actuală drept puritană, extrem de diferită de anii '60.

"Fiecare epocă este diferită, este dificil să faci comparaţii. În anii 1960 şi 1970, aveai multe tensiuni cu oamenii care voiau să păstreze o anumită moralitate, un anumit mod de viaţă, mult mai mult respect pentru reguli", spune Mick Jagger. "Acum, acest lucru a dispărut complet. Dar avem alte reguli. Oamenii spun "nu mai putem spune ce vrem". Dar în fiecare epocă, au existat multe lucruri pe care nu le puteam spune".

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It's Only Rock 'n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997).

Citește și: Luptele interne din TVR pentru conducerea televiziunii! Dezvăluirile lui Ionuț Cristache: 'Nu cumva poate fi încadrat la trafic de influență?'

În prezent, grupul este format din Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară). Grupul britanic a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989. Cel mai recent disc al formaţiei, „Blue & Lonesome”, a fost lansat în 2016.