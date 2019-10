O familie ’deosebită’- Toți membrii unei familii au fost prinși beți la volan în aceiași seară

Trei persoane din Iaşi, mamă, tată şi fiu au ajuns în arest, după ce au fost prinşi conducând în stare de ebrietate, cu alcoolemii record, potrivit observator.tv

Astfel, fiul femeii a fost prins beat la volan, cu o alcoolemie de 1.03 şi fără permis, femeia a fost prinsă şi ea beată la volan, tot fără permis, cu o alcoolemie de 1,85, iar concubinul femeii a fost şi el prins beat, cu o alcoolemie de 1,20 în aerul expirat.

Poliţiştii din Iaşi informează că toţi membrii unei familiii, mama, tată şi fiu, au fost reţinuţi pentru infracţiuni la codul rutier. Mai exact, Ionuț T, cunoscut drept „Arabu”, a fost prins de polițiști băut la volan,

"Polițiștii ieșeni au depistat un bărbat care conducea un autoturism pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele său a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice și pentru conducerea unui autoturism fără permis de conducere”, anunţă IPJ Iași, citat de bzi.ro.

Mama tânărului, prinsă şi ea beată la volan şi fără permis

Polițiștii din cadrul Secției numărul 4 Poliție Rurală Miroslava au informat că au oprit, pentru control, pe DJ 248 A, pe raza comunei Voinești, un autoturism, condus de Petronela M., de 50 de ani, din comuna Miroslava.

"Întrucât aceasta emana halenă alcoolică, a fost testată cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 1,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Femeia a fost condusă la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, s-a constatat faptul că aceasta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere", informează IPJ Iaşi.

Tatăl vitreg al băiatului, prins şi el beat

Vasile Ș, concubinul femeii şi tatăl vitreg al tânărului, a intrat în coliziune cu un autoturism marca Audi, şi el beat. El a încercat să fugă de la faţa locului, dar exact în acel moment şi-a făcut apariţia un echipaj de Poliţie, oprindu-l. Testat cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 1,20 miligrame alcool pur în aerul expirat, descoperindu-se că nu avea nici el permis de conducere. Bărbatul a fost arestast preventiv pentru 30 de zile.