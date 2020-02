O femeie din Dolj, terorizată de vecinul de 80 de ani: I-a spart ușa și o amenință cu moartea - Polițiștii au deschis un dosar penal

O femeie din orașul Filiași, județul Dolj, se plânge că, de doi ani de zile, este terorizată de un vecin de 80 de ani, care i-ar fi spart ușa, a bătut-o pe una dintre fiicele sale, iar pe ea o amenință cu moartea. Polițiștii au deschis un dosar penal, anunță MEDIAFAX.

Rozalia Vlăduț are 43 de ani și locuiește de patru ani împreună cu cele două fiice ale sale, într-un apartament din Filiași, în baza unui contract de comodat.

Femeia a povestit, marți, corespondentului MEDIAFAX, că de doi ani de zile, unul dintre vecinii săi, un bărbat de 80 de ani, o amenință cu moartea, a i-a distrus două uși și a bătut-o pe una dintre fiicele sale.

Citește și: Isărescu despre repatrierea rezervei de aur: ‘vom respecta legea, așa cum a votat Parlamentul’

Rozalia Văduț spune că viața lor este un adevărat coșmar și că de teama vecinului stau în casă pe întuneric și nu merg niciodată singure prin bloc.

„La început încerca să intre în vorbă cu noi. I-am dat și atât. Apoi, de doi ani de zile, a început să ne urmărească, să ne amenințe. Mi-a distrus de două ori ușa de la intrare. A bătut-o pe fata mea cea mare. De două ori a prins-o la ușă și a bătut-o, are fata și certificat medico-legal. E proces pe rol de un an și jumătate că era majoră.(…) Ne urmărește, se uită pe vizor. Coboară în fața blocului și se uită dacă e lumina aprinsă. Eu am învățat și sting lumina. Se uită să vadă dacă avem rufe și suntem acasă și începe să urle, să dea în ușă, strigă că ne omoară. Pe fata cea mică a urmărit-o când a ieșit din bloc, a fugit după ea și era s-o lovească mașina pe fată. Am sunat la Protecția Copilului că era minoră, și acum este, are 16 ani, și au zis că numai în cazul în care o bate sau o lovește, atunci se sesizează ei. Adică, să stăm să ne dea în cap și să nu facă nimic sau…? Intru în casă cu oameni pe scară. Plec la serviciu, vin colegele. El are probleme cu multă lume, nu doar cu mine. A bătut o femeie, un bărbat prin oraș”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Rozalia Vlăduț.

Femeia susține că a făcut numeroase plângeri la poliție, chiar a înregistrat unele momente în care bărbatul lovește ușa și face scandal, însă problemele nu s-au rezolvat. Mai mult, după fiecare amendă primită, vecinul a devenit și mai agresiv.

„ De câte ori am sunat la poliție, am făcut și înregistrări, au venit dar nu au făcut nimic. De câte ori a venit poliția, el a făcut și mai rău. I-au dat o mulțime de amenzi, dar degeaba. Polițiștii mi-au zis că îi fac un dosar penal și toate plângerile mele se duc… nu știu… se clasează. La etaj, deasupra, locuiește un polițist, dar nimeni nu a ieșit când mi-a distrus ușile, când a bătut…Trei uși am schimbat până acum. Are probleme cu mai mulți vecini din bloc.(…) azi dimineață, la ora 7, iar începu să urle.(…) Deja am început să iau pastile. Nu numai pe scară, ci și pe stradă a vrut să-mi dea cu ciumagul în cap, într-o zi. Am început să-l văd numai pe el, să mă feresc încontinuu… nu știu ce să fac. Am cerut ordin de protecție, dar mi s-a spus că se dă numai între soț și soție”, a mai spus Rozalia Vlăduț.

Citește și: Liviu Dragnea, supus torturii în închisoare

Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, bărbatul de 80 de ani a fost amendat, luni, iar polițiștii au deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru amenințare.

„Polițiști din cadrul Poliției Orașului Filiași au fost sesizați de o femeie de 43 de ani, din localitate, cu privire la faptul că aceasta are un conflict cu un vecin, în vârstă de 80 de ani. Având în vedere aspectele sesizate, polițiștii au întocmit un dosar penal, în care desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. De asemenea, polițiștii au sancționat contravențional cu amendă bărbatul de 80 de ani, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Cosmin Grădinaru, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Potrivit Rozaliei Vlăduț,în dosarul în care bărbatul este judecat pentru violențe împotriva fiicei sale, instanța a dispus o expertiză psihiatrică a bărbatului, dar deocamdată nu se cunosc rezultatele.