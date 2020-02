O piesă de bază de la FCSB pleacă în Ungaria - Anunțul lui Gigi Becali

Patronul FCSB Gigi Becali a anunţat, luni seară, că mijlocaşul Dragoş Nedelcu va pleca la echipa MOL Vidi din Ungaria, potrivit news.ro.

"Pleacă în Ungaria, unde să mai revină? Pleacă la Vidi. M-am înţeles cu ei. 500.000 împrumut şi 1.5 milioane de euro în iarnă. Oamenii au trimis azi oferta. Am zis ”da” şi pleacă să facă vizita medicală. Îl împrumut pentru un an, iar după vor da 1,5 milioane de euro. Eu pe Nedelcu nu am zis niciodată cu vreau bani mulţi. Dacă nu le convine de el, se întoarce înapoi. Nedelcu va juca în Ungaria într-un picior. Eu am dat 2 milioane de euro pe el”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Dragoş Nedelcu, 22 de ani, este la FCSB din vara anului 2017, după ce anterior a evoluat la FC Viitorul. Becali a plătit două milioane de euro pentru el.