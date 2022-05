O prezentatoare britanică bolnavă de cancer în stadiu terminal a strâns donaţii de peste patru milioane de lire sterline în patru zile

O prezentatoare britanică a unui podcast despre cancer a strâns în patru zile donaţii în valoare de peste patru milioane de lire sterline destinate programelor de cercetare medicală, după ce a dezvăluit că primeşte îngrijiri paliative, declanşând un val de reacţii emoţionante în Regatul Unit, informează AFP.

Deborah James, în vârstă de 40 de ani, supranumită ''Bowel Babe'' pe Instagram, şi-a luat luni la revedere de la cei 600.000 de abonaţi ai săi, cărora le-a povestit de mai multe luni despre lupta zilnică pe care o duce cu cancerul colorectal, potrivit Agerpres.ro.

''Este mesajul pe care nu voiam să-l scriu niciodată. Am încercat tot ceea ce a fost posibil, însă corpul meu nu joacă potrivit regulilor'', a scris ea, subliniind că nu ştie câte zile i-au mai rămas de trăit şi făcând apel la continuarea donaţiilor destinate cercetării medicale.

Joi, Deborah James a primit titlul onorific de Dame a Ordinului Imperiului Britanic, decernat în urma unei aprobări primite de la regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, în semn de apreciere faţă de ''campania sa neobosită'' împotriva acestei boli.

Prezentatoarea de podcast şi-a propus iniţial să strângă donaţii de 250.000 de lire sterline, însă vineri suma colectată era de 16 ori mai mare, depăşind pragul de patru milioane de lire sterline (4,7 milioane de euro).

Mesajul ei a stârnit un val de emoţii pe reţelele de socializare, numeroşi internauţi lăudând ''forţa'' şi ''generozitatea'' acestei mame a doi copii, de 14 şi 12 ani.

După ce a fost diagnosticată în 2016, Deborah James, fostă directoare adjunctă a unei şcoli, a devenit cunoscută după ce a coprezentat podcastul BBC ''You, Me And The Big C'' (''Eu, voi şi cancerul''), o emisiune foarte populară în Regatul Unit. Ea a scris, de asemenea, o carte despre cancer.

''Deborah este o sursă de inspiraţie, iar onestitatea, căldura şi curajul ei sunt o sursă de forţă pentru numeroase persoane'', a scris pe Twitter prim-ministrul britanic Boris Johnson.

Deborah James a precizat pentru admiratorii ei de pe Instagram că a plecat din spital pentru a-şi petrece ultimele momente alături de familie, în casa părinţilor săi, care locuiesc în oraşul Woking, la sud-vest de Londra.

''A trecut un an de când nu am mai băut alcool, dar medicii mi-au spus: 'Deborah, eşti pe moarte, bea ceea ce doreşti''', a povestit prezentatoarea într-un interviu publicat joi de cotidianul The Times. ''Aşa că mi-am turnat un pahar de şampanie'', a adăugat ea.