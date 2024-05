O româncă a dat o groază de bani pe un cozonac, la supermarket: A avut parte de șocul vieții acasă, când l-a tăiat / VIDEO

O româncă și-a cumpărat un cozonac cu nucă și ciocolată din supermarket și, având în vedere că prețurile - mai ales cele de la dulciuri - au explodat în ultima perioadă, cu siguranță nu a dat puțini bani pe el. Femeia a avut parte însă de șocul vieții acasă, când a vrut să deguste cozonacul.

Cu un ton dezamăgitor și sarcastic, femeia care achiziționase cozonacul de la Kaufland a transmis un mesaj ironic într-un videoclip pe TikTok: „Cumpărați cozonac cu nucă și ciocolată de la Kaufland. Wow, câtă nucă are și câtă ciocolată, dar cred că nu o văd eu. Minunat!”.

Desigur, "rețeta" de cozonac a primit rapid și feedback-ul internauților:

* Feliile se ung cu ciocolată și se presară nucă măcinată! Scrie pe ambalaj!!

* Nu te-ai prins, of! Le cumperi separat (cozonac, nucă, ciocolată) și le asamblezi acasă, cu topping de aer care expiră într-un an... Are euro, nu ciocolată.

* Nu îmi vine să cred că ai avut noroc, cozonacul pe care l-am luat eu nici miez nu avea.

* Nu are nici lapte și nici ouă, doar făină, zahăr și colorant.

* Scria pe etichetă: "Atenție, poate conține nucă și ciocolată?"

Cozonacul abia dacă avea urme ale trecerii pe lângă cacao și nucă. E drept, cacao a devenit o materie primă extrem de scumpă. În ultimele trei luni, prețul futures al boabelor de cacao pe piața din New York a crescut cu peste 150%, iar de la martie 2023 până în prezent, a înregistrat o creștere de 255%, reflectând scăderea ofertei globale. Culturile de cacao sunt afectate de condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi seceta prelungită și ploile abundente, dar și de boli care duc la tăierea arborilor de cacao. Deoarece noii arbori plantați necesită între trei și cinci ani pentru a produce cacao, se anticipă că aprovizionarea în următorii 2-3 ani va fi probabil mai mică decât media ultimilor 15-20 de ani, ceea ce va continua să susțină creșterea prețurilor boabelor de cacao.

Conform unei analize realizate de agenția de știri Anadolu, prețul boabelor de cacao a înregistrat o creștere de peste 61% anul trecut, transformându-le în materia primă cu cea mai mare creștere după uraniu, depășind chiar și prețul cuprului din acest an, care se situează în jurul valorii de 9.000 de dolari pe tonă.