O româncă stabilită la Gaziantep povestește coșmarul prin care a trecut: Stăm la etajul 12. Primul gând a fost să trezesc băiatul

Cristina, o româncă stabilită de mai mulți ani în Turcia, a prins marele cutremur chiar la Gaziantep. Aflată în epicentrul cutremurului, Cristina povestește faptul că s-a trezit, iar primul gând a fost să se ducă în camera băiatului. Familia locuiește la etajul 12 al unui bloc, iar cutremurul s-a simțit extrem de puternic.

"Totul a început la ora 4:17 minute, ne-am trezit speriați, un cutremur îngrozitor de mare. Am stat în casă pentru că stăm la etajul 12 și era periculos să ieşim afară. A fost îngrozitor. Deci primul gând a fost să mă duc în camera băiatului și să-l trezesc. Am țipat să se trezească și cu soțul pur și simplu am stat, ne-am îmbrățișat cu toții și așteptam să se termine.

Şi părea că nu se mai termină", a declarat românca, la Antena 3 CNN.

"S-au prăbușit multe clădiri și după cutremurul al doilea, care a fost la prânz în jurul orei 1:30", a mai spus Cristina, care în prezent este la spitalul unde lucrează soţul său.

"Eu sunt la spital. O colegă de-a soțului de aici are doi copii, sigurii copii, mama, tatăl și fratele sub dărâmături și nu a putut să-i scoată până la ora aceasta. Sunt de azi dimineață acolo. Au venit cei de la urgențe foarte târziu, foarte foarte târziu. Erau la etajul 1, clădire de 10 etaje și n-are nicio speranță".