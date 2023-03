O scrisoare rară de Jane Austen către sora ei va fi expusă public

O scrisoare a lui Jane Austen către sora ei, în care împărtăşeşte veşti despre familie şi bârfe despre vecini, urmează să fie expusă la fosta casă a autoarei, scrie The Guardian, potrivit news.ro.

Datată 1798, scrisoarea este una dintre cele aproximativ 160 de Austen care au supravieţuit şi una dintre cele mai vechi. A ajuns la Cheffins Auctioneers prin averea unui rezident din Cambridge care a achiziţionat-o în 2000.

Formată din patru pagini, scrise pe o singură foaie mare pliată de trei ori, scrisoarea va fi expusă la casa lui Austen din Chawton, Hampshire, unde ea a trăit în ultimii opt ani din viaţă. Va face parte dintr-o expoziţie, care va fi deschisă pe 22 martie şi care explorează relaţia lui Austen cu sora ei.

Martin Millard, directorul Cheffins, a descris scrisoarea ca fiind „tipică în stilul ei domestic: este plină de viaţă, vie, amuzantă şi o fereastră către personalitatea ei”.

Autoarei romanului „Mândrie şi prjudecată” a scris scrisoarea de la Steventon, casa familiei ei la acea vreme, surorii ei Cassandra, care stătea cu fratele lor mai mare, Edward Austen Knight, la Godmersham Park din Kent, spre sfârşitul lunii octombrie 1798. A fost scrisă a doua zi după întoarcerea lui Austen din Kent, unde ea, părinţii ei şi Cassandra petrecuseră două luni în vizită la Edward şi familia lui.

La momentul datării acestei scrisori, mama lor era bolnavă, lăsând-o pe Austen să se ocupe de gospodărie.

Ea scrie despre noile ei responsabilităţi, râzând de propria importanţă: „Sunt într-adevăr foarte mare; Am avut demnitatea de a renunţa la Laudanum-ul mamei mele aseară, port cheile de la Wine & Closet; de două ori de când am început această scrisoare, am avut de dat ordine la bucătărie: cina noastră a fost foarte bună ieri, iar puiul a fiert perfect; prin urmare, nu voi fi obligată să o concediez pe bonă din acest motiv…”.

Austen îi spune, de asemenea, surorii ei că doamna lor de la spălătorie pleacă, iar o nouă servitoare „se angajează să ne cureţe”. „Nu pare că orice a atins ar fi vreodată curat, dar cine ştie?”, scrie ea.

Casa lui Austen din Chawton, unde va fi expusă scrisoarea, a fost achiziţionată prin schema Acceptance in Lieu administrată de Consiliul pentru Arte şi negociată de Cheffins, pentru a plăti 140.000 de lire sterline în impozit. Schema permite celor care au o factură pentru impozitul pe moştenire, sau una dintre formele sale anterioare, să plătească prin transferarea unor obiecte şi arhive culturale importante, ştiinţifice sau istorice către naţiune.