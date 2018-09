O selecție de filme de animație lansate recent este pregătită pentru cea de-a 13-a ediție a festivalului Anim’est

O selecție de filme de animație lansate recent este pregătită să intre pe ecranele românești la cea de-a 13-a ediție a festivalului Anim’est, între 28 septembrie și 7 octombrie, arată un comunicat, potrivit Mediafax.

Selecția oficială cuprinde titluri care au deja în palmares premii și nominalizări la cele mai prestigioase festivaluri internaționale de gen, bifând o varietate de abordări, stiluri și tehnici de animație menite să ofere publicului o imagine de ansamblu asupra industriei la nivel mondial, arată organizatorii.

Juriul, din care fac parte Luce Grosjean, din Franța, CEO-ul companiei franceze de distribuție Miyu Distribution, Pavel Horáček, din Cehia, directorul de programe al Festivalului Internațional de Film de Animație AniFilm, din Třeboň, și regizorul român Sergiu Negulici, câștigătorul competiției românești la Anim’est 2017, premiat recent cu Grand Prix la Hiroshima IAFF pentru scurtmetrajul său "Splendida Moarte Accident", va decide câștigătorul trofeului pentru cel mai bun lungmetraj de animație, anul acesta.

În competiție vor intra mai multe pelicule de ultimă oră, fiecare cu spectacolul ei. "Rubenbrandt - A Gyűjtő / Ruben Brandt - Collector" (Ungaria, regia Milorad Krstic) a avut premiera vara aceasta la Festivalul de Film de la Locarno. Este o poveste-thriller suprapusă peste momente relevante din evoluția artei și a filmului din secolul al XX-lea. Pelicula redă istoria lui Ruben Brandt, un psihoterapeut celebru nevoit să fure 13 tablouri din cele mai mari muzee şi colecții private pentru a nu mai suferi de coşmaruri.

"Gatta Cenerentola/ Cinderella the Cat" (Italia, regia Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone) vine cu o reinterpretare a celebrului basm într-o cheie mai întunecată, inspirată de corupția și de promisiunile false ale Italiei și ale orașului Napoli, în particular. Unul dintre cele mai cunoscute lungmetraje de animație italiene din ultimii ani, deține în palmares multiple nominalizări și premii la festivaluri importante (Festivalul de Film de la Veneția, Annecy etc.).

Din cealaltă parte a Europei vine "Hoffmaniada" (Rusia, regia Stanislav Sokolov), singurul lungmetraj de animație stop-motion din competiție, care îl plasează pe scriitorul, compozitorul și pictorul german E.T.A. Hoffmann în mijlocul scrierilor sale fantasmagorice, unde trebuie să înfrunte antagoniştii cărora el însuşi le-a dat viaţă pe pagina de hârtie, spun organizatorii.

"Un homme est mort/ A Man is Dead" (Franța, regia Olivier Cossu) dezvăluie o poveste emoționantă despre grevele muncitorilor din Brest din 1950, adaptată după banda desenată a lui Kris și Etienne Davodeau, inspirată din fapte reale.

"Tito e os pássaros/ Tito and the Birds" (Brazilia, regia Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto Dias) a avut premiera la Annecy, vara aceasta, și redă povestea înduioșătoare a lui Tito, un băiețel care încearcă să salveze lumea de o misterioasă epidemie de frică.

Competiția internațională de scurtmetraj, cea care decide câștigătorul trofeului Anim’est, cuprinde 42 de animații scurte selectate din cele peste 1.200 înscrise. Între titlurile acestei secțiuni se găsesc "Ce Magnifique Gâteau!/ This Magnificent Cake!", scurtmetrajul belgian în regia lui Marc James Roels și Emma De Swaef, câștigătorii trofeului Anim’est în 2012 (cu "Oh Willy... "), "III", regizat de Marta Pajek, selectat anul acesta în competiția de scurtmetraj de la Cannes, "Le Chat qui pleure/ The Cat’s Regret", o producție a celebrului studio francez Folimage, în regia lui Alain Gagnol și Jean-Loup Felicioli, și "Love He Said", scurtmetrajul francez în regia lui Inès Sedan, adaptat după un poem al lui Henry Charles Bukowski. În competiția de scurtmetraj internațional se regăsește și un film de animație românesc, "Telefonul", în regia Ancăi Damian, cea care deține în palmares marele premiu al Festivalului International de la Annecy pentru lungmetrajul "Crulic - Drumul spre dincolo".

Secțiunea de scurtmetraj studențesc adună 41 de povești spuse de realizatori abia ieșiți de pe băncile celor mai mari școli de animație din lume, precum Film Academy Baden-Württemberg, The Animation Workshop Danemarca, Gobelins Franța, The Royal College of Art Londra și Supinfocom Franța.

Câștigătorul trofeului Anim’est, precum și premiile secțiunii de scurtmetraj studențesc vor fi decise de un juriu format din Thomas Renoldner, din Austria, artist vizual, regizor, producător și curatorul unor programe de animație austriacă la festivaluri importante de profil ca Hiroshima, Zagreb, Cinanima, Anifest și Balkanima, Vessela Dantcheva, din Bulgaria, regizor de animație și cofondatoarea companiei de producție Compote Collective, și Joris Clerté, din Franța, artist vizual, muzician, producător și regizor de animație, cunoscut în special pentru scurtmetrajul "La nuit américaine d'Angélique", nominalizat la premiul César pentru cel mai bun scurtmetraj de animație, în 2013.

Cea de-a 13-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Anim'est va avea loc în perioada 28 septembrie - 7 octombrie, la Cinemateca Eforie, Cinema Elvire Popesco, Centrul CINETic, Point și Expirat.

Anim’est este singurul festival din România care propune filme pentru premiul Oscar. Începând cu 2017, câștigătorul trofeului Anim’est intră automat pe lista lungă de nominalizări la premiul Oscar, în categoria cel mai bun scurtmetraj de animație.

Festivalul Internaţional de Film de Animaţie Anim’est, partener EMILE Awards - Premiile Europene ale Industriei Filmului de Animație, este organizat de Asociaţia Este’n'est și finanțat de Centrul Naţional la Cinematografiei, Administraţia Fondului Cultural Naţional, Uniunea Cineaştilor din România și Institutul Cultural Român.