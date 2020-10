O stradă din Italia a fost denumită după o localitate buzoiană

O stradă din localitatea Spoltore, provincia italiană Pescara (Abruzzo) a primit vineri, 25 septembrie, numele unei localități din județul Buzău. Spoltore și Berca sunt localități înfrățite.

Via Berca se află situată între via Fellini și via Lubiana, informează Il Pescara, potrivit basilica.ro.

Ceremonia a fost deschisă cu o slujbă oficiată de Pr. Alin Iarca, parohul comunității ortodoxe românești din Pescara. A urmat intonarea imnelor de stat ale Italiei și României, tăierea panglicii și dezvelirea noilor plăcuțe ale străzii.

La inaugurare au participat primarul Luciano Di Lorito împreună cu viceprimarul Chiara Trulli, vicepreședintele consiliului municipal Marina Febo, comandantul poliției municipale Panfilo D’Orazio, consilierul pentru lucrări publice Stefano Sebastiani.

Primarul din Berca, Dobriță Ionel, a intervenit telefonic prin live streaming.

Românii reprezintă cea mai mare comunitate de străini din Spoltore, mulți dintre ei fiind perfect integrați în societatea italiană, precizează Rotalianul.

Ideea unei înfrățiri între Spoltore și Berca a venit de la preotul Alin Iarca, originar din localitatea buzoiană.

Ca urmare a pactului de înfrățire a două localități dragi mie, una care a fost leagăn al copilăriei (Berca, Buzău, România), iar cealaltă în care locuiesc împreună cu familia (Spoltore, Pescara, Italia), în cel de-al doilea oraș, a fost inaugurată o nouă stradă, o stradă care începând de astăzi va purta denumirea de „VIA BERCA”, a declarat Pr. Alin Iarca.

Pactul între administrațiile celor două orașe a fost semnat în luna septembrie din 2019.