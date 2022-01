Octavian Popescu: Mă aşteptam să marchez, dar nu aşa rapid - Oaidă:Ne-am dorit să marcăm cât mai repede, cred că presiunea mai mare a fost pe noi

Jucătorul Octavian Popescu a declarat, duminică seară, că se aştepta să marcheze în meciul câştigat de FCSB, scor 3-0, cu Dinamo, însă nu atât de devreme, potrivit news.ro.

La rândul său, un alt marcator, Răzvan Oaidă, a afirmat că presiunea a fost mai mare pe echipa sa decât pentru Dinamo la acest meci.

"Sunt fericit că am reuşit să marchez şi sper să o ţin tot aşa. Mă aşteptam să marchez dar nu aşa rapid. Nu am văzut celelalte goluri, eram în vestiar. Este o victorie foarte importantă, sper să ţinem tot aşa", a declarat Popescu, la microfonul televiziunilor care transmit meciurile din Liga 1.

Citește și: AUTODETONAREA primarului din Bratovoești îl BAGĂ în CORZI pe Claudiu Manda

Şi Răzvan Oaidă este bucuros că a marcat în derbi: "Mă bucur că a venit acest gol într-un meci foarte important, într-un derbi. Ne-am dorit să marcăm cât mai repede, cred că presiunea mai mare a fost pe noi, pentru că astfel de meciuri, cu echipe nu prea bine clasate, sunt mai grele.

Meciul a început dur, a continuat la fel. Ne bucurăm că am ieşit sănătoşi şi cu cele trei puncte. Nu ştiu dacă asta e diferenţa cu Dinamo, consider că am făcut două jocuri foarte bune, mă bucur că nu a fost terenul îngheţat. Îmi doresc să mai fie derbiuri şi în sezonul viitor, Dinamo este o echipă de tradiţie".

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Dinamo, într-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, în care gazdele au jucat în inferioritate numerică din minutul 35.

Au marcat Oct. Popescu ‘2, Ianis Stoica ’75 şi Oaidă ’82.

În minutul 35, de la Dinamo a fost eliminat Răuţă, el primind al doilea cartonaş galben.

FCSB ocupă locul doi în clasamentul Ligii 1, cu 51 de puncte, cu şapte mai puţine decât liderul CFR Cluj, care însă încă nu a jucat în etapa 23. Dinamo este pe penultima poziţie, 15, cu 12 puncte, cu unul mai mult decât ultima clasată, Academica Clinceni.