Șofer fără permis și băut, oprit cu focuri de armă de polițiști în Olt

Un şofer fără permis și băut a fost oprit duminică seara cu focuri de armă de polițiștii din Olt, la doar două zile după accidentul de la Slătioara transmis pe Facebook, în urma căruia au murit două persoane, informează Mediafax.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Cristian Grigorescu, a declarat că un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Olt a încercat să oprească pe raza comunei Grădinari un autoturism înmatriculat în județul Botoșani. Întrucât şoferul a refuzat sa oprească, polițiștii au plecat în urmărirea lui.

Ajunşi în comuna Voicești, județul Vâlcea, unul dintre polițiști a tras patru focuri de armă, două în plan vertical și două în roata dreapta spate a autoturismului urmărit, reușindu-se astfel oprirea acestuia.

„Conducătorul auto este un bărbat în vârstă de 37 ani din comuna Strejești, județul Olt, nu posedă permis de conducere și se afla sub influența băuturilor alcoolice - 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. În urma uzului de armă nu au rezultat victime omenești”, a declarat reprezentantul IPJ Olt.

Incidentul s-a produs la doar două zile de la cumplitul accident rutier petrecut la Slătioara, transmis pe Facebook, când două persoane și-au pierdut viața.