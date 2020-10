Șoferii de TIR din România le-au votat pe cele mai frumoase șoferițe: Alesele vor apărea într-un calendar

Au fost alese cele mai frumoase șoferițe românce de TIR. Le-au votat sute de colegi camionagii. Cele mai frumoase șoferițe românce vor apărea într-un calendar, potrivit observatornews.ro.

Fetele au fost votate de sute de șoferi profesioniști de TIR.

Ilie Matei - 'Omul Şoselelor', o pagină dedicată şoferilor profesionişti din România, a organizat și în acest an un concurs pe Facebook, în urma căruia au fost alese cele mai frumoase șoferițe românce de TIR.

Cele mai votate 9 fete vor apărea în primul calendar dedicat șoferițelor profesioniste românce.

Mălina Ghileschi, votată anul trecut drept 'cea mai sexy şoferiţă de TIR din România', se va regăsi și ea în acest calendar.

"Româncele care lucrează pe camioane întorc privirile chiar și celor mai pudici bărbați prin toată Europa. E greu să le ignori, au handicapul de a fi frumoase și profesioniste", a scris Ilie Matei pe Facebook.

Mălina Ghileschi, votată în 2019 cea mai frumoasă şoferiţă româncă de TIR

Anul trecut, Mălina Ghileschi, o tânără din Botoșani, a fost votată de mii de şoferi profesionişti drept 'cea mai sexy şoferiţă de TIR din România'.

Mălina Ghilescu are numai 23 de ani şi este şoferiţă de TIR

Fata a terminat şcoala de şoferi profesionişti şi a obţinut atestatul pentru transportul de marfă, iar de la începutul lui 2019 este şoferiţă de TIR.

"În luna ianuarie 2019, mi-am început cariera mea de șofer la firma germană Spedition Pflaum GmbH. Firma are foarte multe ramuri: distribuție de produse, distribuție de colete, transport de marfă dintr-o țară în alta etc. Logodnicul meu se afla aici de aproximativ un an jumătate și se ocupa cu aprovizionare magazinelor.

Practic, o zi de muncă se desfășoară astfel: se merge cu camionul la un depozit de unde șoferul trebuie să încarce marfa pentru 2-3 sau 4 magazine, urmând să meargă la adresele filialelor pentru a lăsa paleți cu alimente și pentru a lua înapoi paleți goi ce vor fi aduși ulterior la depozitul de unde s-a încărcat marfa.

Ajunsă în Germania, am avut la dispoziție o lună de zile pentru a învăța cum trebuie să manevrez o liză electrică, cum trebuie să încărc marfa în camion și cel mai dificil lucru pe care l-am avut de învățat a fost “faimosul” tras în rampă. Eu lucrez in două ture, alternând o săptămâna de zi cu una de noapte. Inițial, tura de zi mi se părea mai grea comparativ cu cea de noapte, deoarece când ajungeam la filială pentru a descărca marfa și vedeam că parcarea magazinului e plină de mașini mici, mă înspăimântam.

Cu multă atenție și răbdare, cu mișcări lente și precise, m-am descurcat, Dumnezeu ferindu-mă de evenimente neplăcute. Lucrez singură pe camion de 10 luni și nu mă văd făcând altceva în viitor. De mică am fost pasionată de mașini și de tot ceea ce ține de șofat. Pentru că am o pasiune aparte pentru mașinile de mare tonaj, am reușit tot ce mi-am propus. În prezent, stăpânesc volanul cu multă precizie și sper să am parte de mulți kilometri fără evenimente neplăcute! Doresc tuturor șoferilor mult noroc, drumuri bune și line!", a fost mesajul cu care Mălina Ghileschi a câştigat concursul.