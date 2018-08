Șoferul băut care a lovit cinci copii în județul Galați a fost arestat preventiv

Șoferul care a provocat accidentul în urma căruia cinci copii au ajuns la spital a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului, iar cazul a fost preluat de reprezentanții Parchetului, informează mediafax.

Decizia aparține Tribunalului Târgu Bujor.

Bărbatul fusese reținut pentru 24 de ore, la scurt timp după producerea accidentului. Tot atunci polițiștii au stabilit că șoferul avea o alcoolemie de 0,99 la mie în aerul expirat și că maşina pe care o conducea avea inspecţia tehnică periodică expirată de la începutul lunii august.

Poliţia a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului. Ulterior, rezultatele de sânge au confirmat că bărbatul consumase foarte mult alcool înainte de a urca la volan.

”Şoferul a spus că i s-a blocat direcția”, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al IPJ Galați, Gabriela Costin.

Cazul este anchetat de Parchet, iar procurorii vor încerca să stabilească dacă organizatorul evenimentului de la Roșcani a respectat prevederile legale. Asta în condițiile în care numeroși martori ai accidentului au susținut că prezența unor echipaje de Poliție și Jandarmi la manifestarea de la Roșcani ar fi preîntâmpinat incidentul. În acest caz, Primăria Băneasa, în calitate de organizator al manifestării, nu a solicitat prezența forțelor de ordine. Conform legii, organizatorul nu este obligat să apeleze la ajutorul polițiștilor și jandarmilor, dar trebuie să asigure securitatea participanților și este responsabil pentru cele întâmplate în timpul desfășurării evenimentului.

„Conform legii 60, primarul stabilește dacă are nevoie de forțe de ordine sau dacă poate să asigure securitatea evenimentului cu personal propriu. Nu trebuie declarate aceste manifestări, organizatorul decide dacă o face sau nu. Am avut solicitări din partea altor primari să-i sprijinim pentru manifestările prilejuite de zilele comunei și miercuri am trimis echipaje de jandarmi, nu au fost incidente. Nu am fost solicitați de reprezentanții Primăriei Băneasa, nu există nicio hârtie oficilă în acest sens la sediul Inspectoratului Județean de Jandarmi Galați”, a declarat, la solicitarea MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al IJJ Galați, Cătălin Bădin.

Cinci copii cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani, aflaţi într-un parc din Roşcani, judeţul Galaţi, au fost răniţi miercuri după-amiază, după ce un şofer beat a intrat cu maşina în locul de joacă. Unul dintre copii este în stare gravă și a fost adus la Spitalul de Pediatrie din Galați cu elicopterul SMURD. Celelalte victime au multiple fracturi și leziuni la cap, trunchi şi picioare și au fost duse la același spital cu ambulanțe SAJ și SMURD.

„Trei sunt mai grav, sunt în reanimare. Unul este cel mai grav, cu multiple fracturi de bazin. În continuare o să se stabilească gravitatea leziunilor pe care le au. Nu se impune transferul la București”, declara şeful secţiei Chirurgie a Spitalului de Copii Galaţi, Virgil Cristea.

