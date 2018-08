OFICIAL: SPP nu a fost sesizat în nici un fel în legătură cu afirmaţiile făcute publice ieri, referitoare la un posibil atentat

Serviciul de Protecţie şi Pază sustine ca nu a fost sesizat privind presupusul atentat denuntat de Liviu Dragnea seara trecuta.

"Serviciul de Protecţie şi Pază nu a fost sesizat în nici un fel în legătură cu afirmaţiile făcute publice ieri, referitoare la un posibil atentat, de către preşedintele Camerei Deputaţilor. Serviciul de Protecţie şi Pază îşi păstează neutralitatea și își desfăşoară activitatea conform legii", este raspunsul SPP la solicitarea STIRIPESURSE.RO.

Parchetul General a precizat ca la nivelul institutiei nu exista o asemenea ancheta, iar surse judiciare din DIICOT au explicat ca nici in cadrul acestei structuri nu exista un astfel de dosar.

SRI a mentionat ca nu are cunostinta despre presupusul atentat, intrucat nu are atributii in acest sens.

Surse din IGPR au precizat ca nici in instrumentarea politiei nu este cunoscuta o astfel de ancheta.