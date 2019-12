OFICIAL - Victorie pentru Ludovic Orban în Parlament: Guvernul a convins PSD să nu-i pună bețe în roate în vacanța parlamentară

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în vacanţa parlamentară. Guvernul a spus ca daca aceasta lege nu trece, atunci Executivul nu poate sa munceasca in vacanta parlamentara si este obligat sa dea ordonante de urgenta si sa cheme parlamentarii la munca in sesiune extraordinara. Au fost eliminate in comisii unele prevederi din domeniul energiei si al finantelor publice.

Potrivit proiectului, Guvernul îşi propune să emită ordonanţe (simple) în domenii care nu fac obiectul legilor organice, în perioada cuprinsă între încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2019 şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2020.

Domeniile în care Executivul vrea să emită ordonanţe simple sunt: finanţe publice, economie, energie şi mediu de afaceri, lucrări publice, dezvoltare şi administraţie, afaceri interne, transporturi, infrastructură şi comunicaţii, cultură, fonduri europene, sănătate.

În domeniul finanţelor publice, Guvernul a anunţat că are în vedere adoptarea unor ordonanţe care vizează: regimul insolvenţei pentru instituţiile de credit, datoria publică, Codul Fiscal, Codul de procedură fiscală, legislaţia în domeniul ajutorului de stat, cea privind plata defalcată a TVA, plata cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018.

În domeniul economiei şi energiei, Guvernul îşi propune modificarea legislaţiei privind activităţile nucleare, conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale ale unor operatori economici din industria de apărare, diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria naţională de apărare; Legea privind eficienţa energetică, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, Legea concurenţei, legislaţia privind gestionarea deşeurilor radioactive.

În domeniul lucrărilor publice, Executivul îşi propune să modifice legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor, cea referitoare la organizarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor în anul 2021 şi a recensământului agricol în 2020; modificarea legislaţiei privind activitatea penitenciarelor, legislaţia privind scoaterea la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, legislaţia privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A, legislaţia privind parteneriatul public-privat.

În domeniul afacerilor interne, Exectivul are în vedere modificarea legislaţiei privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cea privind regimul paşapoartelor precum şi pe cea referitoare la circulaţia pe drumurile publice.

În domeniul transporturilor, Guvernul îşi propune să modifice legislaţia privind tarifele de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale, regimul drumurilor şi transportul naval, iar în domeniul culturii modificarea unor acte în vederea protejării patrimoniului cultural mobil, arheologic şi a monumentelor istorice, dar şi pentru buna funcţionare a instituţiilor publice de cultură.

În domeniul sănătăţii, modificările ar putea viza Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi reglementările privind medicamentele şi dispozitivele medicale.

Totodată, Executivul şi propune prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.